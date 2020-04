128 milyon dolar bağış

Rolling Stones üyeleri, Taylor Swift, Lizzo, Jennifer Lopez, Stevie Wonder, Paul McCartney’in de aralarında bulunduğu 100’ü aşkın sanatçı, Kovid-19’la mücadelede görev yapan dünyanın her yerindeki sağlık çalışanları için söyledi ve konuştu.

Aşı, test, tedavi için

Dayanışma konserinde Kovid-19 Dayanışma Müdahale Fonu’na 55.1 milyon dolar, salgınla mücadele eden yerel ve bölgesel kuruluşlara ise 72.8 milyon dolar sağlayarak toplam 127.9 milyon dolar topladı. Kovid-19 Dayanışma Müdahale Fonu, salgınının kontrol altına alınmasını sağlayarak, hastaların ve ön cephe çalışanlarının ihtiyaç duydukları kaynakları elde etmelerini sağlarken, aşı, test ve tedavi geliştirme çabalarını destekleyip hızlandırıyor. Şarkıcı Beyonce, ABD’deki salgının “iş gücünün evden çalışma lüksüne sahip olmayan önemli kısımlarını oluşturan siyah Amerikalıları” orantısız vurduğunu söyledi.



Gerçek kahramanlara...



“Lady Madonna” şarkısını seslendiren İngiliz söz yazarı, gitarist, besteci ve yapımcı Paul McCartney, “tüm dünyanın gerçek kahramanları” olarak nitelendirdiği sağlık çalışanlarını kutladı. Programa katılan Elton John “I’m Still Standing”, The Rolling Stones “You Can’t Always Get What You Want”, Jennifer Lopez “People”, Stevie Wonder “Lean on Me” şarkılarını söyledi.

8 saatlik etkinlikte Celine Dion, Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli ve Lang Lang düet yaptı.