3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı

İlk iki festivalde Hindistan’dan Filipinler’e, İran’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Suriye’ye 100’den fazla ülkeden 1500’e yakın başvuruyla büyük ilgi gören Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali üçüncü yılında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema platformları ve birçok kurumla işbirliği içinde yoluna devam ediyor.

İnsan ile evrenin ilişkisini, dostluk üzerinden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen her çeşit ve formattaki filmi seyirciyle buluşturmayı hedefleyen festival, en geniş anlamıyla dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor. 4-5-6 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalde yarışma, Kırk Yıllık Hatır, Panorama ve uzun metraj seçkilerindeki gösterimler dışında çeşitli konferanslar, söyleşiler ve atölyeler yapılacak.

Festival bu yıl Büyük Şair ve Mutasavvıf Yunus Emre anısına düzenleniyor

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, Büyük Şair ve Mutasavvıf Yunus Emre anısına yapılıyor. Yunus Emre Asya’dan Avrupa’ya Tasavvufi şiiri dostluk ve kardeşlik anlayışıyla en zirveye çıkaran şair olarak kabul görmüştür. Türkiye’nin, Türkçe’nin ve Türk Şiirinin temel taşı olan Yunus Emre’nin şiiri ve dostluk felsefesi günümüzde de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu merhamet ve kardeşlik için büyük imkanlar barındırmaktadır. Dostluk festivali vesilesiyle büyük şairi yeniden anmak, hatırlamak ve sanatını görsel sanatların alanına yansıtmak bireysel ve toplumsal dünyamızı daha iyi bir geleceğe taşıyacaktır.

Bugün bütün dünyayı etkileyen pandemi sürecinde dostluğu pekiştirmek ve onun artan önemine dikkat çekmek için Festivali gerçekleştirme kararı alan yönetim, yeni normal çerçevesinde dostluğu film sanatının diliyle sinema salonlarında konuşmayı ve paylaşmayı hedefliyor.

Festival Direktörlüğünü Faysal Soysal’ın, Genel Koordinatörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı festivalde birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, her yıl olduğu gibi Türkiye’den bir kısa film yönetmenine sonraki filmine destek için ‘Yunus Emre Dostluk Teknik Destek Ödülü’ ve bir filme de ‘Kızılay Dostluk Ödülü’ verilecek.

Başvurular 5 Ekim’e kadar kabul edilecek

05 Ağustos 2020 tarihinden 5 Ekim 2020 Salı saat 17.00’ye kadar festivalin resmi internet sitesinden ve Filmfreeway uluslararası film platformu üzerinden başvuruların kabul edileceği festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.