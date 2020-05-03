70 yıldır sanatın yanındayız

Biz de Milliyet’in 70’inci yaş gününü, bugüne dek kültür sanat sayfalarımızda ağırladığımız sanatçılarla kutluyoruz...

- Haldun Dormen: ‘Sanatı ve sanatçıyı ihmal etmedi’

Milliyet gazetesi, 70 yıldır bu ülkede sanattan ve sanatçıdan söz etti. Hiçbirini ihmal etmedi. Gerekli olan da bu. Sanatçıların duyulması ve duyurulması lazım. Milliyet bunu çok güzel bir şekilde yapıyor.

- İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten: ‘Sanatsal üretime katkı sunuyor’

Kültür ve sanat alanında yapılan üretimlerin hepimizin hayatında ne kadar önemli olduğunu ilk kez bu kadar derinden hissettiğimiz olağanüstü bir dönemin içinden geçiyoruz. Yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesiyle Milliyet, bizi buluşturan, yakınlaştıran, aynı dili konuşturan sanatın, sanatçıların ve kurumların çalışmalarına destek vererek bu alandaki üretime katkı sağlayanların yanında olmaya devam ediyor. Biz de İş Sanat olarak kültür sanata verdiği değerle toplumsal gelişime katkıda bulunan Milliyet ailesinin 70’inci yıl dönümünün heyecanına ortak oluyoruz. Nice 70 yıllara.

- İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan: ‘Değişime ayak uyduruyor’

70’inci yaşını kutlayan Milliyet gazetesinin yaklaşık 50 yıldır varlığını sürdürmeyi başaran Milliyet Sanat’ı, kuşaktan kuşağa büyük bir kitleye ulaşmış bir dergi. Ülkemizde kültür sanat alanındaki kısıtlı mecralar da göz önüne alındığında, sanatın her rengine yer vererek okura geniş bir içerik sunan Milliyet Sanat’ın önemli bir rol üstlendiği aşikâr. Uzun yayın hayatı, hem yaşlı hem de genç kuşağa hitap edebildiğinin, değişime ayak uydurabildiğinin bir göstergesi. Milliyet ve Milliyet Sanat’a nice yıllar dileriz...

- İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu: ‘Sanat dünyasındaki yeri farklı’

Milliyet gazetesinin sanat dünyamızda her zaman farklı bir yeri oldu. “Basında Güven” kimliğiyle evlerimize giren Milliyet’in istikrarla okurla buluşturduğu kültür sanat sayfalarının son derece değerli olduğuna inanıyorum. Milliyet, basın tarihimizde köklü geleneğinden gelen özenle hazırlanmış sayfaları, edebiyattan sinemaya, plastik sanatlara uzanan haber ve analizleriyle kültür sanat gazeteciliğinde bir ekol olmuştur. Bir okur olmanın ötesinde, Milliyet Sanat’a uzun yıllar yazarlık yapmış biri olarak bu tarihin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Sanatla dolu nice 70 yaşlara…

- Rahmi Aksungur (Heykeltıraş, akademisyen): “Sanat tarihi açısından bir bellek’

Öncelikle Milliyet gazetesinin 70. yılını, ülkemizin, köklü ve uzun soluklu yayın organlarının en önemlilerinden biri olması nedeniyle kutlarım. Milliyet, 70 yıldır Türkiye’nin kültürel ve sosyal alanında çok değerli katkılarda bulunmuş bir gazetedir. Ayrıca benim açımdan,

45 yıldır Türkiye’deki sanat çevresine katkıda bulunan Milliyet Sanat dergisinin önemi büyüktür. Değerli sanat eleştirmenlerimizden rahmetli Ahmet Köksal’ın 1979 Mart sayısında benim bir heykelimin haberini yayımlaması, Milliyet Sanat dergisinin takipçisi olmamın nedenidir. Milliyet Sanat dergisi Türkiye’de kültür ve sanatın tüm yönlerini irdeleyen bir yayıncılık anlayışıyla, sanat tarihimiz açısından önemli bir bellek, sanat eleştirmenlerimiz ve edebiyatçılarımız açısından bir çalışma ve araştırma zemini oluşturmuştur. Milliyet’in geçmişteki ve günümüzdeki tüm ekibine, ülkemize yaptığı önemli katkılar nedeniyle teşekkür ederim.

- Görgün Taner: ‘Hiçbir zaman vazgeçmedi’

Türkiye basın tarihinde köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Milliyet gazetesinin, her zaman kültür sanata açtığı alanla öne çıktığını düşünüyorum. Gazetelerdeki kültür sanat sayfalarının her geçen gün azaldığı bu dönemde Milliyet, kültür sanat alanındaki gelişmeleri, haberleri okurlarına sunmaktan vazgeçmedi, bu bence çok değerli. Milliyet’e yıllar boyu kültür sanat alanına verdiği destek ve Milliyet Sanat dergisini basın tarihimize kazandırdığı için teşekkür ediyor ve uzun yayın yılları diliyorum.

- Ali Özgentürk (Yönetmen): ‘Sayfalar sanat dergileri gibi etkiliydi’

Türkiye’de benim de lise yıllarımda Adana’da sanat kültür bilgileriyle ilgili iki kaynağımız vardı, bunlardan biri Cumhuriyet, biri de Milliyet gazetesiydi. 1960’lardan sonra kültür sanat olaylarıyla ilgili Gençlik Kültür Derneği adında bir dernek kurduk. Varlık dergisi, Yön dergisi gibi dergiler dışında gazete olarak Milliyet bizim için önemliydi. Çetin Altan da o dönemde Akşam’dan Milliyet’e geçmişti. Kültür sanat dünyasından haberler Milliyet’te yer alırdı. Sonra da Milliyet Sanat dergisi çıktı. İstanbul’a geldiğimde de kültür sanat haritasında aylık dergiler dışında Milliyet etkiliydi.

- M. Özalp Birol / Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü: ‘Nitelikli haberler’

Milliyet gazetesi, kültür sanat gazeteciliğinde her zaman önemli ve öncelikli bir yere sahiptir benim için. Gazetenizin yayımladığı nitelikli kültür sanat haberlerinin yanında, 1972 yılından bugüne Milliyet Sanat gibi köklü bir dergiyi yayımlıyor olması da bu alana verdiği önemi göstermektedir. Milliyet gazetesi, yaşlısından gencine, farklı kuşakların entelektüel gelişimine çok önemli katkılar sağlamış, insanımıza kültürü ve sanatı sevdirmiş bir gazetedir. Bu hak edilmiş övgüleri 100. yılınızda da almanızı dilerim.

- Sevin Okyay (Yazar, çevirmen, Milliyet Sanat dergisi yazarı): ‘Türkiye’de bir ilk’

Milliyet’i evimize giren gazetelerden biri olarak hatırlıyorum. Sonra da 1980’lerin başında çalışmaya başladığım ve sevdiğim gazete olarak. Önce eklerde Enis Batur, Ömer Madra ve Oruç Aruoba ile çalıştık. Coşkuyla, özenle seçkin ekler yaptık. Sonra bir aşağı kata indim, Nail Güreli’nin yanına. Milliyet Sanat’a kapı komşu oldum. Zeynep’i (şimdiki PEN Başkanım Oral), Zekai abiyi, Akal’ı, gencecik Bülent’i orada tanıdım. Ender de olsa dergiye yazmaya başladım. Milliyet hep kültür sanata önem vermiş, Türkiye’de ilk kez böyle bir sayfa başlatan gazete olmuştur. Öyleyse kutlu olsun 70 yılı! Milliyet Sanat’ın bizim de paylaştığımız 50 yılı da kutlu olsun!

- Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı: ‘Sanatçıların sesi’

Yayın hayatına başladığı günlerden bu yana Türkiye’de basın dünyasına birçok yenilik kazandıran Milliyet gazetesinin kültür sanat sayfaları tüm sanatseverler için çok değerli. Milliyet gazetesinin bu öncü adımı, binlerce yılın birikimi olan kültür ve sanata ilişkin gelişmelerin halka en geniş şekilde iletilmesini sağlarken, sanatçılarımızın da sesi olarak, onlar için de önemli bir destek oldu. Biz de, Akbank Sanat olarak yerel ve evrensel kültür ve sanat mirasının korunarak ve genç sanatçıları destekleyerek gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür sanat dünyasındaki güncel gelişmeleri ilgiyle takip etmemizi sağlayan Milliyet Sanat iyi ki hayatımızda var diyoruz.

BEDRİ BAYKAM

‘Keşke 100’üncü yılını da görebilsem’





Milliyet benim çocukluğumdan beri ilk okuduğum ve sonra da sürekli evimize giren önde gelen gazetelerden biri. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından demokrasi rüzgârıyla gelip fikir, siyaset ve sanat dünyamızın ortasına yerleşmiş bir gazete… Kendimi hatırladığım yıllardan itibaren spor sayfasının mükemmelliği ile kalbimi fetheden, ardından spor yazarlığına 1978’de başlamama aracılık eden, kurucusu Karacan ailesine tenis ve Fenerbahçe üzerinden de hep çok yakın olduğum bir yayın. Üstelik geçen gün röportajda vurguladığım gibi 3-4 yaşında resimli romanlarıyla Türkçe okuma yazmayı öğrenmeme vesile olmuş gazete! Rahmetli Namık Sevik ve rahmetli Abdi İpekçi gibi, genç yaşta dostları olma şansını yakaladığım efsanevi gazetecilerle beraber adını o yıllardan beri andığım bir yayınımız. Ardından Doğan ve Demirören Aileleri ile de hep güzel dostluklarım oldu. Milliyet neredeyse demokrasi tarihimizin tamamını bizzat içinden tüm iniş çıkışları ve krizleriyle beraber yaşamış bir gazete ve dileğim sonsuza dek Türkiye’de çok sesliliğin, ifade özgürlüğünün, demokrasinin ve Atatürkçülüğün kalesi olarak yoluna devam etmesidir. Keşke 100. yılını da görebilsem! Çocukluğumda benim sergi haberlerimi 1963’ten itibaren ilk yapan yayınlardan biridir Milliyet! 80‘lerin başından itibaren profesyonel sanat hayatımda kamuoyunu bilgilendirmek için severek haberleştiğim ve sanata daima değer veren, sanatçıların sesini dinleyen ve bütün sanat dallarına eşit mesafede olan bir gazete... Sanata ayrılan yerin son yıllarda biraz daha artmış olması sevindirici, bunun daha da gelişeceğine inanıyorum. Geçmişten beri rahmetli Mete Akyol, rahmetli Ahmet Oktay, rahmetli Kaya Özsezgin (Özellikle Milliyet Sanat’ta yazdığı yazılarla) Zeynep Oral, Ayça Atikoğlu, Yasemin Bay, Fisun Yalçınkaya ve yıllardır Filiz Aygündüz’le bu meşaleyi canlı tutan önemli bir çağdaş kültür odağımız. En kalıcı şekilde sanatsal varlık ve uluslararası başarılar olmadan çağdaş Türkiye imajını dünyaya yansıtamayacağımızı bildiğine inandığım bir gazete! Keşke 100. yılını da görebilsem! Nice kutlamalara, bugünkü tüm güzel ekibe de sevgi ve başarı dileklerimle...

TÜRKAN ŞORAY

‘Bu tavır tüm gazetelere örnek olmalı’





Milliyet gazetesi kendimi bildim bileli okuduğum gazetelerden biridir. Hep sevgiyle ve özlemle kavuşmalarım olmuştur. Sanat hayatına girdikten sonra sanat ve kültür sayfası ilgi alanıma girdi. Bunun bir görev bilinciyle yapılıp korunduğunu düşünüyorum. Kültür sanat alanındaki bu tavrın tüm gazetelere örnek olması gerektiğine inanıyorum. Dünden bugüne bu sayfaya emek verenleri sevgiyle kucaklıyorum, iyi ki varsınız diyorum. Özellikle son yıllardaki Milliyet’in kültür sanat sayfasındaki haberleri hararetle takip ediyorum.

‘Sanatseverlerle aramızda köprü’





Maalesef ülke gündeminde alt sıralarda yer alan kültür sanata ayrılan platformların son derece kısıtlı olduğu ülkemizde, Milliyet ilk günden itibaren kültür sanatı önemseyerek sanatseverlerle aramızda köprü kurdu. Başta kıymetli bir edebiyatçı olmasının yanı sıra gerçek bir sanatsever olan Filiz Aygündüz’ü ve değerli gazeteci dostlarımızı tebrik ediyor, Milliyet’in 70. yılını kutluyorum.