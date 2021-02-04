92 milyon dolarlık tabloyu ‘birkaç şilin’e satmışlar!

İngiltere’de yaşayan Lord Newborough, tablonun yıllar önce kendi ailesine ait olduğunu söyledi. Ancak Newborough’a göre aile, 1940 yılında Galler’den taşındığı sırada tabloyu birkaç şiline satmış. Newborough, “Kimse o zaman tablonun değerini bilmiyordu ve birkaç şiline satıldı” dedi. Müzayede evi yetkilileri, kaynaklarda tablonun gerçek değerini bilmeyen ailenin, eseri 1935 yılında Frank Sabin’e sattığını belirtti. Erken Rönesans ressamı Botticelli’nin en pahalı eseri olma unvanını kazanan tablonun 1470 ya da 1480’lerde yapıldığı tahmin ediliyor.