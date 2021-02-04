04.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
92 milyon dolarlık tabloyu ‘birkaç şilin’e satmışlar!
Geçen hafta İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin “Young Man Holding a Roundel” adlı tablosu, New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi’nde 92.2 milyon dolara satılmıştı.
İngiltere’de yaşayan Lord Newborough, tablonun yıllar önce kendi ailesine ait olduğunu söyledi. Ancak Newborough’a göre aile, 1940 yılında Galler’den taşındığı sırada tabloyu birkaç şiline satmış. Newborough, “Kimse o zaman tablonun değerini bilmiyordu ve birkaç şiline satıldı” dedi. Müzayede evi yetkilileri, kaynaklarda tablonun gerçek değerini bilmeyen ailenin, eseri 1935 yılında Frank Sabin’e sattığını belirtti. Erken Rönesans ressamı Botticelli’nin en pahalı eseri olma unvanını kazanan tablonun 1470 ya da 1480’lerde yapıldığı tahmin ediliyor.