A Perfect Planet'ten ilk fragman ekranlarda

Önümüzdeki yıl Türkiye dahil tüm dünyada prömiyeri yapılacak olan serinin tanıtım videosu, 23 Kasım Pazartesi günü saat 17:00'da TV'de, sosyal ve dijital platformlarda küresel olarak yayınlandı.

Beş bölümlük dizi, Hint Muson'unun ıslattığı topraklardan ateşli Hawaii yanardağlarının yamaçlarına, Bahamalar'ın gelgit adalarından Ellesmere Adası'nın donmuş atıklarına kadar hayranlık uyandıran manzaralar sunuyor. Yapımı dört yıl süren seri, altı kıtada 31 ülkede çekildi.

İlk dört bölüm yanardağların, güneş ışığının, havanın ve okyanusların gücünü keşfediyor. Dizinin son bölümü, dünyanın en yeni doğa gücünün dramatik etkisine bakerken, insanlar ve gezegenimizin mükemmel dengesini yeniden sağlamak için neler yapılabileceğimize dair yanıt arıyor.

Ön bölüm hakkında yorum yapan Sir David Attenborough, “Bu yıl insanlar belki de her zamankinden daha fazla, doğal dünyada rahatlık ve teselli buluyor. Seyahat edemeyecek olsak da, bu inanılmaz görüntüde harika ve çeşitli gezegenimizin tadını çıkarmak için birkaç dakikamızı ayırabiliriz."

Dizinin yapımcısı Huw Cordey, İngiltere'nin bu yılın başlarında karantinanın başlamasıyla birlikte ekibinin serinin post prodüksiyonlarını yeniden düşünmek zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi: “Sir David, seslendirme için yeni yollar benimsedi ve dizinin müzikleri yaylı orkestrayı bir araya getirip onları canlı olarak kaydedebileceğimiz birkaç yerden biri olan İzlanda’da tamamlandı. Covid kısıtlamaları bando ve nefesli çalgılarla aynı yöntemi yapmamıza engel olduğu için, müzisyenlerin her biri kayıtlarını kendi oturma odalarında tamamlamak zorunda kaldı..”

Ödüllü besteci Ilan Eshkeri, daha önce BBC'nin diğer doğa tarihi simgeleri için besteler yapmış olan Hans Zimmer ve Steven Price'ın saflarına katılarak A Perfect Planet’in müziğine hayat verdi. Eshkeri'nin çalışmaları arasında Annie Lennox, David Gilmour, Sinead O'Connor ve KT Tunstall ile işbirlikleri yer alıyor.