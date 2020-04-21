‘Adınla Çağır Beni’nin devam kitabı Türkçe'de

Berrak Göçer’in çevirisini üstlendiği “Bul Beni”, ilk kitapta yaşanan olaylardan beş yıl sonrasına odaklanıyor. Kitabın baş karakterleri Oliver ve Elio, aradan geçen uzun zamanın ardından İtalya’da yeniden bir araya geliyorlar. İlk kitabın uyarlaması 2017 yılında Luca Guadagnino tarafından beyaz perdeye taşınmış ve Oscar’a aday gösterilmişti.



