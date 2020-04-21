21.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Adınla Çağır Beni’nin devam kitabı Türkçe'de
Andre Aciman’ın “Adınla Çağır Beni” (Call Me By Your Name) kitabının devamı “Bul Beni” (Find Me) Sel Yayıncılık tarafından Türkçe yayımlanıyor.
Berrak Göçer’in çevirisini üstlendiği “Bul Beni”, ilk kitapta yaşanan olaylardan beş yıl sonrasına odaklanıyor. Kitabın baş karakterleri Oliver ve Elio, aradan geçen uzun zamanın ardından İtalya’da yeniden bir araya geliyorlar. İlk kitabın uyarlaması 2017 yılında Luca Guadagnino tarafından beyaz perdeye taşınmış ve Oscar’a aday gösterilmişti.