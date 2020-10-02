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02.10.2020 - 02:59 |

Af'ın dünya prömiyeri Tokyo'da

Cem Özay’ın yönettiği ilk uzun metraj filmi ‘AF’, 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali ana seçkisine kabul edildi. Film, 31 Ekim – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. ‘AF’ sinema dünyasının en prestijli festivalleri arasında yer alan Tokyo Uluslararası Film Festivali’ne bu sene Türkiye’den seçilen tek yapım oldu.

Af'ın dünya prömiyeri Tokyo'da

Cem Özay’ın senaryosunu Tuğçe Öztabak’la yazdığı, geçimini bir dağ köyünde ağaç ticareti ile sağlayan otoriter bir baba ile çocukları arasındaki çatışmaya odaklanan filmin başrollerinde Timur Acar, Emine Meyrem, Hakan Aslan, Yusuf Bayraktar ve Macit Koper yer alıyor.

 

Yapımcılığını Ömür Güner’in, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği ‘AF’ın çekimleri geçtiğimiz sene Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırında bulunan Macahel Vadisi’nin bir dağ köyünde gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film Antalya Film Forum’dan TRT Proje Geliştirme Özel Ödülü ile İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da Başka Sinema Dağıtım Ödül’ünü kazanmıştı.

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