Aile Filmleri: Aile Birlikte İzlenebilecek En Güzel Aile Filmleri

Aile filmleri sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde beğenilen filmlerdendir. Genellikle eğitici ve komedi filmlerinden oluşan bu aile filmleri birçok kişinin de tercih ettiği filmlerden oluşmaktadır. Aile filmlerinin oyuncu kadrosunda ise ünlü oyuncular yer almaktadır. Hazırladığımız bu listede hem yabancı hem de yerli filmler yer almaktadır. İzlerken keyif alacağınız bu filmler sinema dünyasında da ön plana çıkmış ve IMDb puanı da oldukça yüksek olan filmlerdir.

Genellikle eğlenceli olan aile filmleri aile kavramını ön plana çıkaran filmlerden oluşmaktadır. Bu aile filmlerini aileniz ile birlikte izlerken çok fazla eğleneceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla da izleyebileceğiniz türden filmlerdir. Oluşturduğumuz bu listede muhteşem filmleri inceleyebilirsiniz. Bu filmler arasında illa ki izlemediğiniz filmler yer alacaktır. Aile filmleri arasında dünyanın en iyi filmleri de yer almaktadır. Bundan dolayı ailecek izlenebilen bu filmleri zevkle izleyebilirsiniz.

1) Kirpi Sonic

2020 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. Kirpi sonic filmi bir macera ve aile filmidir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Jeff Fowler oturmaktadır. 6.5 IMDb puanı olan Kirpi Sonic filmi Sonic adlı kahramanın hikayesini konu edinmiştir. Filmin oyuncu kadrosunda ise Jim Carrey, James Mardsen ve Tika Sumpter gibi ünlü oyuncular bulunmaktadır. Peşine düşen adamlardan kurtulmayı amaçlayan sonicin hikayesini anlatmaktadır.

2) King Lion

King Lion filmi Türkçe’ye aslan kral olarak çevrilmiş bir filmdir. King Lion filmi 2019 yılında gösterime girmiştir. 6.9 IMDb puanı bulunan bu film animasyon ve aile filmidir. Filmin yönetmenliğinde Jon Favreau oturmaktadır. Hem animasyon hem de aile filmleri olarak izleyebileceğiniz en güzel filmlerdendir.

3) Dangal

2016 yapımlı bir film olan Dangal filmi de 8.4 IMDb puanına layık görülmüştür. O dönemde yaşanan sosyal ve kültürel olayları ele almış olan Dangal filmini mutlaka izlemenizi öneriyoruz. Biyografik dram ve spor alanında çekilmiş olan en iyi filmlerden biri olarak gösterilir. Filmin oyuncu kadrosunda Aamir Khan ve Sakshi Tanwar gibi ünlü oyuncular vardır.

4) Zootropolis: Hayvanlar Şehri

8.0 IMDb puanı ile ön plana çıkan Zootropolis hayvanlar şehri filmi bir animasyon ve aile filmidir. Film tamamen yerli yapımdır. Yerli yapım olarak izleyebileceğiniz en güzel filmlerden olan Zootropolis hayvanlar şehri filminin oyuncu kadrosunda ise Cem Yılmaz ve Fatih Özacun gibi oyuncular yer almaktadır.

5) Despicable Me

2010 yılında ilk kez sinemada gösterime girmiştir. Çılgın Hırsız olarak ülkemizde gösterime giren Despicable Me dizisi bir animasyon filmidir. Ailecek izleyebileceğiniz çocuklarında oldukça izlerken keyif duyacağı bir filmdir. Despicable Me dizisinin oyuncularında Steve Carell yer almaktadır. Russel Brand gibi ünlü oyuncuları da bulunur. 7.6 IMDb puanı bulunmaktadır.

6) Kung Fu Panda

2008 yapımlı bir aile filmidir. 7.5 IMDb puanına layık görülen Kung Fu Panda filmi Po adlı bir karakterin üzerine çekilmiştir. Po çevresi tarafından hiçbir zaman sevilmez ve hor görülür. O azmi ile çalışır ve çabalar kendisi çok iyi bir usta Kung Fucu olur..

7) Alvin ve Sincaplar

2007 yapımlı bir film olan Alvin ve Sincaplar filmide izlenmeye değer olan filmlerdendir. 5.2 IMDb puanı bulunan bu film bir komedi animasyon filmidir. Filmin yönetmenliğinde ise Tim Hill yer almaktadır. Alvin ve Sincaplar filmi mutlaka izlenmesi gereken filmlerdendir. Jason Lee ve David Cross oyuncu kadrosunda bulunmaktadır.

8) Ice Age

Buz Devri olarak da bilinen bu animasyon filmi oldukça fazla beğenilmektedir. 7.5 IMDb puanı olan bu film ailecek izlenebilecek en güzel filmlerdendir. Oldukça eğlenceli bir senaryoya sahip olan Ice Age yani Buz Devri filmi mamutların ve diğer hayvanların yaşantısını anlatmaktadır. Ray Romano ve Denis Leary gibi oyuncuları bulunmaktadır.

9) Cars

2006 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Cars filmi 7.1 IMDb puanı ile ön plana çıkmıştır. Film bir animasyon ve komedi filmidir. Film Kaliforniya’da geçmektedir. Yönetmenliğini ise John Lasseter adlı ünlü yönetmenin üstlendiği bir filmdir. Arabaların konuştuğu ve birbirleri ile dostluk kurduğu oldukça fantastik bir filmdir.

10) Toy Story

Oyuncak Hikayesi olarak da Türkçe’ye çevrilen bir filmdir. Toy Story filmi 8.3 uluslararası puan almıştır. Filmde ana karakter Andy’dir. Andy’ye bir hediye gelmiştir. Bu hediye ise bir oyuncaktır. Yeni gelen hediyesini daha çok seven Andy’i diğer oyuncakları kıskanmaktadır. Diğer oyuncaklar ile yeni gelen oyuncakların atışmasını anlatan bir filmdir.

11) Home Alone

Dünya’nın en çok sevilen filmlerinden biridir. Evde tek başına filmi özellikle yıl başı akşamlarının vazgeçilmez filmleri arasındadır. Kevin ana karakter olarak filmdedir. Ailesi tatile gitmiştir. Bundan dolayı da Kevin evde tek kalmıştır. Ailesi Kevin’ı evden almayı unutmuştur. 7.6 IMDb puanı bulunan bu dizide Kevin eve gelen hırsızlarla mücadele eder.

12) Uzun Hikaye

Türk sinemasında en fazla değer verilen ve beğenilen filmlerden biridir. Uzun hikaye filmi 2012 yapımlı bir aile filmidir. 7.6 IMDb puanı bulunan Uzun Hikaye filminin başrolünde ise Kenan İmirzalıoğlu gibi oyuncular yer almaktadır. Türk sinemasında en duygusal filmlerden biri olarak kabul edilen Uzun Hikaye filminin yönetmeni ise Osman Sınav’dır.

13) The Curious Case Of Benjamin Button

2008 yapımlı bir filmdir. Dram ve fantastik filmlerinden olan Benjamin Button filmi 7.8 IMDb puanı bulunmaktadır. Filmin başrolünde ise Bradd Pitt, Cate Blacnhett ve Tilda Swinton bulunmaktadır. The curious case of Benjamin button filmi ailecek izlenebilecek en güzel filmlerdendir.

14) Umudunu Kaybetme

Will Smith’in oynadığı en güzel filmlerden olan Umudunu Kaybetme filmi 2006 yapımlı bir filmdir. Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı ise 8.0 olarak belirlenmiştir. Chris zor bir çocukluk dönemi geçirmektedir. Oğlu ile birlikte yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve hayatta kalmayı konu edinen bir filmdir.

15) Cindirella Man

2005 yapımlı bir film olan Cindirella Man filmi bir boksörün hikayesini anlatmaktadır. 8.0 IMDb puanı ile dram aksiyon ve tarih filmi olan Cindirella Man filmi mutlaka izlenmesi gereken filmlerdendir. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Ron Howard yer almaktadır. Duygu yüklü bir film olan Cindirella Man filmi gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılmış bir filmdir.

16) My Name İs Khan

En sevilen Aamir Khan filmlerinden birisi olan My Name İs Khan filmi 2010 yapımlıdır. Bollywood’un en çok sevilen filmlerinden olan My Name İs Khan filmi 8.0 IMDb puanı ile bilinmektedir. Bir aşk hikayesini anlatan bu film oldukça duygu yüklü bir filmdir. Filmin yönetmeni ise ünlü Hint yönetmen Karan Johar’dır.

17) Karayip Korsanları

Dünya’nın en fazla izlenen ve en çok sevilen filmlerinden olan Karayip Korsanları filmi 8.0 IMDb puanı ile ön plandadır. Oyuncu künyesinde Johnny Depp, Geoffrey Rush ve Keira Knightley gibi ünlü oyuncular bulunmaktadır. Filmin yönetmeni ise Gore Verbinski’dir. Oldukça güzel bir senaryoya sahiptir.

18) Yukarı Bak

Yukarı Bak filmi bir animasyon filmidir. 8.2 IMDb puanı ile ön plana çıkan Yukarı Bak filmi son derecede acıklı ve duygu yüklü bir senaryosu bulunmaktadır. Pete Docter ve Bob Peterson bu filmin yönetmenliğindedir. Edward Asner, Jordan Nagai ve Bob Peterson filmin oyuncu kadrosundadır. Soluksuz izlenebilecek filmlerden biridir.

19) 3 Aptal

3 aptal filmi bir Hint filmidir. 8.4 IMDb puanı ile ön plana çıkan 3 aptal filmi en çok izlenmiş bir Bollywood filmleri arasındadır. Üniversitede 3 arkadaşın sisteme karşı giriştiği mücadeleyi anlatan 3 aptal filmi dram ve komedi filmleri arasındadır. Filmin yönetmeni ise Rajkumar Hirani’dir. Aamir Khan gibi ünlü oyuncular başroldedir.

20) Wall e

Özellikle senaryosu ile dikkat çeken ve ailecek izlenebilecek en güzel filmler arasındadır. 8.4 uluslararası film puanı bulunan Wall e filmi çocuk gelişimini anlatan ve çocukların küçük yaşlardan itibaren edindiği alışkanlıkları anlatmaktadır. 2008 yılında gösterime girmiş olan bu filmin yönetmeni ise Andrew Stanton adlı yönetmendir.

21) Her Çocuk Özeldir

Dünyaca ünlü Hint filmi olan Aamir Khan’ın başrolde yer aldığı bir başka filmdir. Bu filmin aynı zamanda yönetmeni de başrolünde olduğu Aamir Khan yer almaktadır. 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını anlatır. Çocuğun henüz hiçkimsenin dahi haberi olmadığı bir hastalığı vardır. Dram türünde çekilen en iyi aile filmlerinden biridir.

22) Can Dostum

2011 senesinde sinemada gösterime giren Can Dostum filmi felçli bir iş adamının hikayesini anlatmaktadır. Philippe felçli bir iş adamıdır ve Driss ile tanışır. Driss ile aralarında kültür farklılıkları yaşanır. İzleyicinin en sevdiği komedi aile filmlerinden olan Can Dostum filmi 8.5 IMDb puanı ile dikkat çekmektedir.

23) Neşeli Günler

Yeşilçam’ın en güzel aile filmlerinden olan Neşeli Günler filmi yerli yapımlı olan bir filmdir. Adile Naşit ve Münir Özkul’un başrolde yer aldığı bu film 8.8 IMDb puanı bulunur. Film aynı zamanda en iyi Yeşilçam filmleri listesinin zirvelerinde yer almaktadır. Şener Şen’de yine bu filmde oynamaktadır. Orhan Aksoy filmin yönetmenidir.

24) Forrest Gump

Tom Hanks’ın en iyi filmlerinden biri olarak bilinir 1994 yapımlı olan Forrest Gump filmi 8.8 gibi yüksek IMDb puanına erişmeyi başarmıştır. Aileniz ve sevdiklerinizle izleyebileceğiniz en güzel ve özel filmlerden olan Forrest Gump filmi bir ABD yapımlı filmdir. Bir hayat hikayesini anlatan bu film etkileyici senaryoya sahiptir.

25) Esaretin Bedeli

Esaretin Bedeli gelmiş geçmiş en iyi film olarak kabul edilmektedir. 1994 yılında gösterime girmiş olan Esaretin Bedeli filmi 9.3 IMDb puanı ile bilinmektedir. Dünya’da da milyar izlenmeye ulaşmış olan filmlerdendir. Esaretin Bedeli filminin başrolünde Morgan Freeman ve Tim Robbins gibi usta oyuncular yer almaktadır.

26) Ailecek Şaşkınız

Son yıllarda gösterime girmiş olan ve oldukça fazla beğenilen Ailecek Şaşkınız filmi 2018 yılında gösterime girmiştir. Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisinin çekmiş olduğu bu film 6.2 IMDb puanına layık görülmüştür. Oldukça eğlenceli bir Türk komedi filmi olan bu filmi aile filmleri listenize ekleyebilirsiniz. Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir’dir.

27) Pek Yakında

Bir Cem Yılmaz filmi olan Pek Yakında filmi de 2014 yılında ilk kez sinemada gösterime girmiştir. Yerli yapımlardan en fazla beğenilen filmlerden olan Pek Yakında filmi 7.4 IMDb puanına sahiptir. Komedi ve dram türünde çekilmiş bir Cem Yılmaz filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz ve Ozan Güven gibi oyuncular yer almaktadır.

28) Aile Arasında

Yine yerli yapımlardan olan Aile Arasında filmi de 8.0 IMDb puanına sahiptir. Oldukça güzel bir aile filmi olan Aile Arasında filmi 2018 yılında gösterime girmiştir. Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncuların yer aldığı bir filmdir. Yönetmeni ise Ozan Açıktan’dır.

29) Bana Masal Anlatma

Bana masal anlatma filmi 2015 yılında gösterime girmiştir. 7.7 IMDb puanı ile bilinmektedir. Bana masal anlatma filmi romantik komedi türündeki ailecek izlenebilecek güzel bir Türk yapım filmidir. Filmin başrolünde Fatih Artman ve Devrim Yakut yer almaktadır. Burak Aksak’ın yönetmenliğini yaptığı bu film ailecek izlenebilecek en güzel yapımlardan bir tanesidir.

30) Hükümet Kadın

2013 yapımlı bir köy hayatını anlatan filmdir. Komedi filmleri arasında en fazla beğenilen filmlerden olan Hükümet Kadın filmi 6.5 IMDb puanı vardır. Hükümet Kadın Mardin’in Midyat ilçesinde çekilmiş bir filmdir. Filmin yönetmenlik kadrosunda da Sermiyan Midyat yer almaktadır. Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak başroldedir.

31) Düğün Dernek

Yerli ve ailecek izlenebilecek bir diğer filmde Düğün Dernek filmidir. Düğün Dernek filmi ilk kez 2013 yılında gösterime girmiştir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yer aldığı bu film en çok sevilen bir komedi filmidir. Düğün Dernek filmi aynı zamanda gişe rekoru da kırmayı başarmıştır. 7.3 IMDb puanı vardır.

32) Sağ Salim

Türk aile filmleri arasında en sevilen ve düşük bütçe ile çekilmiş olan bir filmdir. Sağ Salim filmi 2012 yılında ilk kez izleyici karşısına çıkmış ve tam not almıştır. 6.6 IMDb puanı ile dikkat çeken Sağ Salim filmi Fulya Zenginer ve Burçin Bildik’in başrolde olduğu bir filmdir.

33) Düğün Dernek 2: Sünnet

2013 yılında gişe rekoru kıran Düğün Dernek filminin ardından bir diğer aile filmi olarak da Düğün Dernek 2 sünnet filmi çekilmiştir. Bu filmde Murat Cemcir ve Ahmet Kural yine başrol oyuncularıdır. 6.6’lık IMDb puanı yakalamayı başaran bu filmin yönetmenlilk koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturmaktadır.

34) Babam ve Oğlum

Türk sineması denilince ve aile filmi denilince akla ilk gelen filmlerden olan Babam ve Oğlu filmi 8.3 gibi oldukça yüksek bir IMDb puanına sahiptir. Babam ve Oğlum filmi’in yönetmeni ise Çağan Irmak’tır. Oldukça duygu yüklü bir film olan Babam ve Oğlum filminin replikleri de hala akıllardadır.

35) Sihirli Kutu

En sevilen aile filmlerinden olan Sihirli Kutu filmi de 2007 yılında gösterime girmiştir. Bir yabancı yapım olan Sihirli Kutu filminin puanı ise 6.3’dür. İki kardeş bir oyuncağa benzeyen garip nesneyi açar. Fakat bu nesne aslında bir sihirlidir. Bu oyuncaklar ile oynamaya başlayan çocuklarda pek çok olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir.

36) Kanca

1991 yapımlı olan Kanca filmi bir aile filmidir. İşkolik bir avukatın anlatıldığı bu film 6.6 IMDb puanına layık görülmüştür. İngiltere’de çekilmiş olan bu film Peter Banning’in ailesi ile olan hikayesini anlatmaktadır. Ailesini fazlaca ihmal etmiş olan adam aile düzenini tekrardan toparlamaya başlayacaktır.

37) Define Adası

Ailecek oturup izleyebileceğiniz en eğlenceli filmlerden olan Define Adası filmi 1985 yapımlı bir filmdir. En sevilen aile filmlerinden olan bu film 7.8 IMDb puanı ile dikkat çekmektedir. Define Adası filmi macera peşinde koşan üç tane çocuğun maceralarını anlatmaktadır. Tuhaf maceralar yaşayan bu çocuklar gördükleri şeylerden dolayı şaşkınlığa uğramaktadırlar.

38) Ekim Düşü

1999 yapımlı bir film olan Ekim Düşü filmi de yine izlenmesi gereken aile filmlerinden bir tanesidir. October Sky olarak da orijinal hali ile bilinen bu film Coalwood kasabasında yaşanan olayları anlatan bir filmdir. Yabancı yapımlardan olan ve uzayın da ön planda yer aldığı bu film izleyici tarafından tam not almayı başarmıştır. 7.8 gibi yüksek IMDb puanına sahiptir.

39) Düşler Ülkesi

İlk kez sinemada 2004 yılında izleyici karşısına çıkmış olan Düşler Ülkesi filmi Londra’da geçmektedir. Londra’da 1904 yılını anlatmakta olan bu film izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi de başarmıştır. 7.7 gibi yüksek IMDb puanı bulunan bu film izlenmeye değer bir aile filmidir. Ayrıca bu film tavsiye edilmektedir.

40) Küçük Manhattan

İlk kez 2005 yılında gösterime girmiştir. 7.6 IMDb puanı ile dikkat çeken bu film ailecek izlenebilecek güzel bir senaryoya sahip olan filmdir. Manhattan şehrinde yaşayan iki tane yakın arkadaşın yaşantısını anlatmaktadır. Tamamen tesadüf bir şekilde karate kursunda karşılaşan bu iki arkadaş birbirlerine yakınlık duyar ve sıkı bir dost olurlar.