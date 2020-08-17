Akbank Caz Festivali'nden 30. yıla özel kayıt

Bugüne kadar 5.000’in üzerinde uluslararası ve Türk caz sanatçısını ağırlayan ve caz müziğinin yeni nesillere aktarılması için 30 yılda 773 konser, 1000 atölye ve 100’ün üzerinde söyleşi ile 500.000’ün üzerinde izleyiciye ulaşan Akbank Caz Festivali, 30. Yılını, misyonuna yaraşır özel bir proje ile kutlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’de cazın gelişimini 30 yıldır destekleyen Akbank Caz Festivali, tüm dinamiklerin değiştiği, konserlerin yapılamadığı, etkinliklerin ötelendiği pandemi döneminde de hızını kesmeyerek Türk Cazının bulunduğu noktayı kayıt altına almak için arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. İçinde özel kayıtların yer aldığı, söyleşileriyle, belgesel çekimleriyle 30 yılın röntgenini çeken retrospektif bir çalışmaya start veren Akbank Caz Festivali böylelikle, pandemi döneminin tüm kısıtlarına rağmen yaratıcılığı desteklerken Türk caz dünyasına da etkili, anlamlı ve kalıcı bir eser bırakmayı amaçlıyor.

Akbank Caz Festivali’nin 30. Yılına özel kayıtlarla; 30 özgün beste ve 80’e yakın sanatçının performansını kapsayan çalışma sadece albüm olarak değil, kayıt süreci ve sanatçı söyleşilerinden oluşacak belgesel boyutuyla da hem geçmiş 30 yılın hem de dönemin ruhunu yansıtması bakımından önemli bir değer taşıyor.

Akbank Caz Festivali bu albümde, Türkiye Cazı’nın 30 caz müzisyeninin ve grubunun; festivale, şehre ve bu döneme dair duygu ve düşüncelerinden ilham alarak hazırladığı, daha önce yayımlanmamış özgün eserlere yer verecek. Türk Caz sahnesini yansıtan bir arşiv niteliği taşıyacak olan bu albüm, plak formatının yanı sıra dijital kanallarda da paylaşılmak üzere Ekim ayında yayımlanacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilecek 30. yıl özel albüm çalışmasında; geçmişten günümüze 30 yıldır festivalde performans sergilemiş usta müzisyenlerin yanı sıra genç sanatçılar, yurtdışında yaşayan müzisyenler ve bu yıl festivalde yer alması planlanan müzisyenlerden bir seçki yer alacak.

Albümün 30 parçadan oluşan seçkisi; Ali Perret, Aydın Esen, Ayşe Tütüncü, Baki Duyarlar, Barış Demirel - Barıştık Mı, Burak Bedikyan, Cem Tuncer, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel, Deniz Taşar, Ediz Hafızoğlu, Elif Çağlar, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, İmer Demirer, Jülide Özçelik, Kağan Yıldız ve Sibel Köse, Kamil Özler, Kerem Görsev, Konstrukt, Lahza (Cenk Erdoğan & İkiz), MÖE (MadenÖktemErsönmez), Neşet Ruacan, Nilüfer Verdi, Oğuz Büyükberber, Okay Temiz, Önder Focan, Selen Gülün, Timuçin Şahin, Tuna Ötenel, TÖZ (Tamer Temel, Ercüment Orkut, Cem Aksel) gibi Türk Caz sahnesinin önemli isimlerinin ve gruplarının bestelerinden oluşuyor.

Albüme eşlik eden müzisyenler arasında ise Adem Gülşen, Barış Doğukan Yazıcı, Burak Irmak, Berkan Tilavel, Bulut Gülen, Can Çankaya, Cem Nasuhoğlu, Çağdaş Oruç, Efe Demiral, Ekin Cengizkan, Engin Recepoğulları, Eren Turgut, Eylül Biçer, Eylül Ergün, Ferit Odman, Fırtına Kıral, İzzet Kızıl, Kaan Bıyıkoğlu, Kamil Yılmaz, Korhan Futacı, Kürşad Deniz, Mehmet Ali Şimaylı, Meriç Demirkol, Miraç Yavuz, Nedim Ruacan, Orhan Deniz, Ozan Musluoğlu, Serhan Erkol, Selim Aydın, Şenol Küçükyıldırım, Şenova Ülker, Taşkın Akarsu, Tibet Akarca, Tolga Tohumcu, Turgut Alp Bekoğlu Umut Çağlar, ve Volkan Hürsever yer alıyor.