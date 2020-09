Altın Aslan ‘Nomadland’e

Koronavirüs döneminde fiziksel olarak düzenlenen ve 2 Eylül’de başlayan 77. Venedik Film Festivali, önceki gece düzenlenen ödül töreniyle sonladı. Bu yıl festivalin büyük ödülü Altın Aslan’ı Chloé Zhao imzalı “Nomadland” kazandı. Başrolünde Frances McDormand’ın bulunduğu film, Jessice Bruder’in kitabının sinema uyarlaması. Film, altmış yaşlarında bir kadının, maddi varlıklarını krizde kaybetmesinin ardından ABD’nin batısına çıktığı bir yolculuğu konu alıyor. “The Rider” ve “Songs My Brother Tought Me” filmlerinin yönetmeni Zhao’nun “Nomadland”i gösterildiği günden itibaren yarışmanın favorileri arasında yer alıyordu.



Cate Blanchett‘ın başkanlığındaki yönetmenler Christian Petzold, Joanna Hogg, ve Veronika Franz, Fransız oyuncu Ludivine Sagnier, İtalyalı yazar Nicola Lagioia ve oyuncu Matt Dillon’ın yer aldığı jüri, Jüri Büyük Ödülü’nü Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun yönettiği “Nuevo Orden”e verdi. “Chronic” ve “After Lucia” filmleriyle neslinin önde gelen yönetmenlerinden birine dönüşen Franco’nun ödül kazanan yeni filmi, sosyetik bir düğünün protestocular tarafından bölünmesini konu alıyor.



Jüri, En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Wife of a Spy” ile Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa’ya verdi. “Cure” (1997), “Kairo” (2001) ve “Tokyo Sonatı”nın (2008) yönetmeni Kurosawa, dönem filmi “Wife of a Spy”da eşini geride bırakıp bir yolculuğa çıkan bir adamın bir şiddet eylemine tanık olmasının ardından yaptıklarının eşinin başına açtığı problemleri konu alıyor.



En İyi Senaryo Ödülü’nü ise “The Disciple” filmiyle Chaitanya Tamhane kazandı. “Mahkeme” adlı ilk filmiyle dikkat çeken Hindistanlı yönetmen Tamhane’nin yeni filmi “The Disciple”, bir adamın klasik Hint müziğine adadığı hayatını takip ediyor.



Festivalin ana yarışma dışındaki resmi bölümü Ufuklar’ın (Orizzonti) büyük ödülü ise İran yapımı “Dashte khamoush” kazandı. Ahmad Bahrami’nin ilk filmi “Dashte khamoush”, kapanacak bir fabrikada işçiler ve patronlar arasında arabuluculuk yapan bir karakteri merkeze alıyor.



77. Venedik Film Festivali Ödülleri



Altın Aslan: “Nomadland”



Jüri Büyük Ödülü: “Nuevo Orden” (Yön.: Michel Franco)

En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa (“Wife of a Spy”)

En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino (“Padrenostro”)

En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane (“The Disciple”)

Jüri Özel Ödülü: “Dear Comrades!” (Yön.: Andrei Konchalovsky)

En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani (“Khorshid”)



Orizzonti



En İyi Film: “Dashte Khamoush” (Yön.: Ahmad Bahrami)

En İyi Yönetmen: Lav Diaz (“Lahi, Hayop”)

Jüri Özel Ödülü: “Listen” (Yön.: Ana Rocha de Souse)

En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma (“Zanka Contact”)

En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni (“The Man Who Sold His Skin”)

En İyi Senaryo: “I Predatori” (Pietro Castellitto)

En İyi Kısa Film: “Entre tú y milagros” (Yön: Mariana Safron)

Geleceğin Aslanı Ödülü: “Listen” (Yön.: Ana Rocha de Sousa)