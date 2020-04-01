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01.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altındere’nin ‘Homeland’i Centre Pompidou’da

Pilot Galeri, Halil Altındere’nin “Homeland” adlı eserinin Centre Pompidou Koleksiyonu’na katıldığını ve Centre Pompiodu’da 24 Haziran’da gerçekleşecek “Global Resistance” başlıklı sergide ziyaretçiyle buluşacağını duyurdu.

Altındere’nin ‘Homeland’i Centre Pompidou’da

Küratörlüğünü Christine Macel, Alicia Knock ve Yung Ma’nın üstlendiği sergi, dünyadan 60’tan fazla sanatçının son 10 yılda ürettiği ‘direniş’ konulu eserlere odaklanıyor. Ayrıca sergi, 1980’lerden günümüze Afrika, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’dan sanatçı, tasarımcı ve mimarların çağdaş direniş stratejilerini incelemeyi de amaçlıyor. 

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