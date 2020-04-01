Altındere’nin ‘Homeland’i Centre Pompidou’da

Küratörlüğünü Christine Macel, Alicia Knock ve Yung Ma’nın üstlendiği sergi, dünyadan 60’tan fazla sanatçının son 10 yılda ürettiği ‘direniş’ konulu eserlere odaklanıyor. Ayrıca sergi, 1980’lerden günümüze Afrika, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’dan sanatçı, tasarımcı ve mimarların çağdaş direniş stratejilerini incelemeyi de amaçlıyor.