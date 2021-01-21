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21.01.2021 - 10:51 |

AN Vokal’den Uğur Mumcu’ya anma

Anadolu ezgilerini özgün düzenlemelerle çok sesli yorumlayan AN Vokal, ölümünün 23. Yılında Uğur Mumcu için Yiğidim Aslanım’ı söyledi. Uğur Mumcu ile özdeşleşen Yiğidim Aslanım’a sekiz sesli olarak farklı bir bakış getiren grup, Mumcu’nun anısına şarkıyı evlerinden çektikleri mum ışığındaki video ile yayımladı.

AN Vokal’den Uğur Mumcu’ya anma

2015 yılında Haluk Polat tarafından kurulan An Vokal, halk şarkılarını Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemeleriyle yorumlayarak dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Yayımladığı Erkilet Güzeli, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bu Tepe Pullu Tepe, Yoğurt Koydum Dolaba, Sareri Hovin Mernem yorumlarıyla dikkat çeken AN Vokal’in amacı bu toprakların çok renkli ve dilli kültürünü, çok sesli müzik penceresinden yorumlamak ve bu toprakların öykülerini gelecek kuşaklara farklı bir bakış açısıyla taşımak.

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