AN Vokal’den Uğur Mumcu’ya anma

2015 yılında Haluk Polat tarafından kurulan An Vokal, halk şarkılarını Haluk Polat’ın çok sesli düzenlemeleriyle yorumlayarak dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Yayımladığı Erkilet Güzeli, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bu Tepe Pullu Tepe, Yoğurt Koydum Dolaba, Sareri Hovin Mernem yorumlarıyla dikkat çeken AN Vokal’in amacı bu toprakların çok renkli ve dilli kültürünü, çok sesli müzik penceresinden yorumlamak ve bu toprakların öykülerini gelecek kuşaklara farklı bir bakış açısıyla taşımak.