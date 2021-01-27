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27.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Anadol, ‘renk üzerine’ konuşacak

Ayşegül Sönmez’in Borusan Contemporary iş birliğiyle Sanatatak’ın Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği “Renk Üzerine Konuşmalar” serisinin son konuğu Yeni Medya sanatçısı Refik Anadol olacak.

Anadol, ‘renk üzerine’ konuşacak

Söyleşi, yarın saat 22.30’da sanatatak Instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek. Borusan Contemporary’deki güncel sergi projesi “mentalKLINIK: ACI REÇETE #02/BITTER MEDICINE #02” kapsamında, Sanatatak işbirliğinde gerçekleştirilen “Renk Üzerine Konuşmalar” serisinde farklı sanat pratikleriyle çalışan sanatçılar, kendi bakış açılarıyla, sergide gözlemlenen renkleri yorumluyor. 

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