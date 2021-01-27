27.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Anadol, ‘renk üzerine’ konuşacak
Ayşegül Sönmez’in Borusan Contemporary iş birliğiyle Sanatatak’ın Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği “Renk Üzerine Konuşmalar” serisinin son konuğu Yeni Medya sanatçısı Refik Anadol olacak.
Söyleşi, yarın saat 22.30’da sanatatak Instagram hesabından canlı olarak izlenebilecek. Borusan Contemporary’deki güncel sergi projesi “mentalKLINIK: ACI REÇETE #02/BITTER MEDICINE #02” kapsamında, Sanatatak işbirliğinde gerçekleştirilen “Renk Üzerine Konuşmalar” serisinde farklı sanat pratikleriyle çalışan sanatçılar, kendi bakış açılarıyla, sergide gözlemlenen renkleri yorumluyor.