Ankara’dan Fellini ve Rohmer anması

13 ülke ve 59 yönetmenden toplamda 56 filmin gösterileceği festival, Dünya Sineması bölümünün “Anısına” seçkisinde, doğumunun 100. yılında İtalyan yönetmen Federico Fellini ve Fransız yönetmen Éric Rohmer’i filmleriyle anıyor.

Federico Fellini’nin Venedik’te Gümüş Aslan Ödülü’nü kazandığı ve senaryo dalında Oscar’a aday olduğu 1953 yapımı komedisi “Aylaklar I Vitelloni” ile Éric Rohmer’in gösterime girdiği 1970 yılında “Jane Austen’ın sinemadaki karşılığı” sözleriyle karşılanan başyapıtı “Claire’in Dizi / Claire’s Knee” sinema perdesinde seyirciyle buluşacak.