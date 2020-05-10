Anneler için renkler ve dans

Meksika Dans Topluluğu Calpulli’nin kültürel mirasını temsil eden neşeli, tutkulu, melankolik, mizahi ve ilham verici hikâyeleri sahneye taşıyan gösterisi, Anneler Günü programında öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon finalinde İş Sanat sahnesinde gerçekleşen Calpulli Meksika Dans Topluluğu’nun Meksika’nın kültürel mirasını yansıttığı “Evlilik Seremonisi” adlı gösterisinin tüm kaydı İş Sanat’ın YouTube hesabından izlenebilecek. Kültürel bir mirasın rengârenk öğelerini buluşturan bu dans gösterisi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Türk resim sanatının önde gelen isimlerinin Anneler Günü’ne özel, annelerin resmedildiği eserlerinden oluşan bir seçki sosyal medya hesaplarından görülebilecek. Müzik tutkunu anneler için popüler dijital müzik yayın servisi Spotify üzerinden hazırlanan çalma listesi İş Sanat’ın Spotify hesabından dinlenebilecek. Nesillerdir çocukların severek kullandığı Türkiye İş Bankası tarihi kumbarasının nostaljik ilanlarından oluşturulan özel bir video içeriğinin yanı sıra annelerine sürpriz yapmak isteyen çocukların kolaylıkla evde yapabilecekleri kart yapımı videosu da İş Sanat sosyal medya kanallarında ve www.kumbaradergisi.com’da yer alacak.