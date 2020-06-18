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18.06.2020 - 11:44 |

Arabalı sinema dönemi başlıyor

Türkiye'de ikinci el araç pazarında yenilikçi çözümleriyle alışkanlıkları değiştiren, Petrol Ofisi’nin kardeş şirketi VavaCars, bu sefer de keyifli bir yaz gecesi etkinliğine imza atıyor. Sosyal mesafe kurallarının kültür-sanat etkinliklerini sekteye uğrattığı bugünlerde, VavaCars hem sinemaseverler hem de arabaseverler için müthiş bir fırsat sunuyor: Açık havada arabalı Grease gösterimi…

Arabalı sinema dönemi başlıyor

VavaCars, içinden geçtiğimiz corona virüsle mücadele ve normalleşme döneminde, herkesin yanında olduğunu hissettiren projelerle isminden söz ettiriyor.

Dans, müzik ve klasik arabalarıyla efsane Grease

4 Temmuz Cumartesi, Sarıyer Lifepark’ta gerçekleşecek ücretsiz etkinlik, açık havada ve arabalı bir sinema gösterimi. 1980’lerin efsane filmlerinden gerek müzik ve dansları, gerekse filmde yer alan klasik otomobilleriyle bir döneme damga vuran Grease, sıcak yaz meltemi eşliğinde beyaz perdeye yansıyacak. Patlamış mısır, frigo, sıcak ve soğuk içeceklerin ikram edileceği geceye katılan 150 kişiye ayrıca Petrol Ofisi’nden 100TL’lik akaryakıt kartı da hediye olarak verilecek.  Sarıyer LifePark’ta kapılar 19:30’da açılacak ve gösterim 21:00’de başlayacak.  

Etkinliğe katılmak için…

Bu ücretsiz etkinliğe katılmak için 28 Haziran’a kadar vavacarslasinemala.com adresinden etkinlik için başvuru formu doldurmak gerekiyor. Başvuran kişiler arasından yapılacak çekilişle şanslı 150 kişi 30 Haziran’da belirlenerek duyuru etkinlik sayfası üzerinden yapılacak.  

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