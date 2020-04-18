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18.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Atwood: Karantina bir distopya değildir

Booker Ödüllü yazar Margaret Atwood, önceki gün BBC Radio 5 Live’dan Emma Barnett ile koronavirüs salgını, karantina dönemi ve distopya hakkında konuştu.

Atwood: Karantina bir distopya değildir

Aralarında “Damızlık Kızın Öyküsü”, “Antilop ve Flurya” ve “Tufan Zamanı”nın da yer aldığı pek çok distopik eseri edebiyata kazandıran Atwood, şu an bulunduğumuz karantina sürecinin bir distopya olmadığını belirtti. Atwood, “Teknik olarak distopya, yaşamak istemediğiniz düzenlenmiş hoş olmayan bir toplumdur. Bu düzenlenmiş değildi. İnsanlar hoş olmayan düzenlemeler yapıyor olabilirler ancak bunlar kasıtlı bir totaliterlik değil” diyerek bunun acil bir kriz olduğunu vurguladı. Ayrıca Atwood, politikacıların pandemiye karşı yaklaşımlarını tanımlamak için nasıl savaş yanlısı bir dil kullandıklarını da eleştirdi. Yazar son olarak perşembe gecesi BBC’nin “Front Row Late” programında kız kardeşiyle birlikte Edgar Allan Poe’nun “Kızıl Ölümün Maskesi”nden bir ‘izolasyon kukla gösterisi’ düzenlediklerini duyurdu. 

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