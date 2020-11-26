Austen’ın ‘Gurur ve Önyargı’sı 75 bin dolara satıldı

Art Daily’de yer alan habere göre müzayede evi yetkilileri, aralarında Charles Dickens, Harper Lee ve Oscar Wilde’ın da eserlerinin de olduğu satıştan toplamda 674 bin 481 dolar gelir elde ettiğini belirtti. Ayrıca yetkililer, Austen’ın 12 kitabı için toplamda 100 alıcı tarafından teklifte bulunulduğunu da ekledi. Austen’ın 1811 yılına ait “Akıl ve Tutku” kitabı 57 bin dolara, 1814 yılına ait “Mansfield Parkı” 16 bin dolara ve 1816 yılına ait “Emma” 15 bin dolara satıldı. Satışta Harper Lee’nin “Bülbülü Öldürmek” kitabının 1960 tarihli ilk baskısı 6 bin 750 dolara ve Oscar Wilde’ın şiir derlemesinin 1882 yılına ait yazılı bir kopyası 6 bin 750 dolara satıldı. Kitapların alıcılarının ise ismi müzayede evi tarafından açıklanmadı.