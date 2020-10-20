‘Bagetlerin efendisi’ne veda

Sefa Ulaştır, 1960’larda henüz 11 yaşındayken Beybonlar grubu ile müziğe başladı. Uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray ile birlikte çalışan davulcu, Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan “Tamirci Çırağı”, “Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liği için davulun başına geçti.

Cem Karaca’nın, tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları “Yoksulluk Kader Olamaz” albümünde yine Sefa Ulaştır yer aldı. Dervişan’ın kurucularından olan Sefa Ulaştır,

2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.