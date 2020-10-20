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20.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Bagetlerin efendisi’ne veda

Türk rock müziğin en büyük grup ve solistleri ile çalışan efsane davulcu Sefa Ulaştır önceki gün yaşamını yitirdi. Haberi Twitter’dan duyuran Ulaştır’ın grubu Kurtalan Ekspres, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekânın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notunu düştü.

‘Bagetlerin efendisi’ne veda

 

Sefa Ulaştır, 1960’larda henüz 11 yaşındayken Beybonlar grubu ile müziğe başladı. Uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray ile birlikte çalışan davulcu, Şubat 1975’te Cem Karaca’nın en önemli eserlerinden biri olan “Tamirci Çırağı”, “Mutlaka Yavrum/Kavga” 45’liği için davulun başına geçti.

Cem Karaca’nın, tamamı yeni şarkılardan oluşan ilk uzunçaları “Yoksulluk Kader Olamaz” albümünde yine Sefa Ulaştır yer aldı. Dervişan’ın kurucularından olan Sefa Ulaştır,

2012 yılından itibaren Kurtalan Ekspres grubunda yer alıyordu.

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