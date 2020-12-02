'Bahanesi Çok' buluşma

ürk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, Arçelik’in ana sponsorluğunda 5 Aralık Türk Kahvesi Günü’ne özel bir buluşma düzenliyor. Türk kahvesinin UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası kabul edilmesinin yıl dönümü olan 5 Aralık’ta gerçekleşecek online buluşma ana sponsor Arçelik’in ev sahipliğinde; Kocatepe Kahve’nin katılımıyla keyifli sohbetler eşliğinde gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek panellerde kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesinin tarihi, Türk kahvesi kültürünün yaşatılması ve Türk kahvesinin dünyaya tanıtılmasına ilişkin çabalar ve atılması gereken adımlar konuşulacak. Türk kahvesine ilişkin inovatif yaklaşımlar paylaşılacak.

“Bahanesi çok” sloganıyla düzenlenen Türk Kahvesi Günü buluşması, Aret Vartanyan’ın moderatörlüğünde “Türk Kahvesi’nin Geleceği” konulu panelle açılacak. Sektörün önde gelen isimleri Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Serim, Gastronomi Yazarı Cenk Girginol, Arçelik Endüstriyel Tasarım Direktörü Serdal Korkut Avcı ile Arçelik Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Direktörü Kürşat Coşkun panelin konuşmacıları arasında yer alıyor.

Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç ve Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi ise, Anadolu’daki kahve ritüelleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Kocatepe Kahve sponsorluğundaysa Prof. Dr. Hamdi Akan ve Osman Serim “Kahve ve Sağlık” konusunu ele alacak. Katılımcıları, sürpriz bir de müzik performansı karşılayacak.