Baksı’dan Bayburt müziği arkeolojisi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ile çıktığı “geleneği gelecekle buluşturma” yolculuğuna yeni bir etap daha ekliyor. “Bayburt Halk Müziği” projesi şehrin arşivlerde unutulan, ilgisizliğe terk edilen müzik varlığını anımsatmayı ve yeniden erişilebilir kılmayı hedefliyor. Proje kapsamında, müzik araştırmacısı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindeki müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle mercek altına alıyor. “İlk Kayıtlarıyla Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvarında yer alan ve radyo arşivleri ile bestecilerin ikinci, üçüncü kuşak yakınlarından derlenen eski kayıtlardan oluşuyor.

Arşivlenmemiş malzemeler

Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “Bayburt Halk Müziği” projesini “yitirilmekte olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi” olarak tanımlıyor ve şunları söylüyor:

“Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklardan beslenebilmiş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemlerle derlenip arşivlenmediği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumda idi. Bunun için geniş bir zaman dilimine yayılan, zorlu bir çalışma yapıldı. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşen bu çalışmanın yalnızca Bayburtlular’a ya da müzik araştırmacılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesini umuyoruz.”

Kentin sesi gelecekle buluşacak

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu olan ve MSÜ Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği yapan Melih Duygulu’nun hazırladığı, Aydın Doğan Vakfı’nın katkılarıyla yayınlanan “Bayburt Halk Müziği” kitabında, yöresel türkülerin temaları, tür ve şekil özellikleri, ezgilerin müzikal yapısı, varyantları, müziğin icra mekânları, kullanılan çalgılar, halk oyunlarına eşlik eden müzikler, âşıklık geleneği, Bayburtlu ozan ve müzisyenler, Bayburt halk müziği derlemeleri ve türkü notaları yer alıyor. Bu notalar, en eskisi 1929, en yenisi 1978 yılına ait eski kayıtlar dinlenerek yazılmış. Kitaba eşlik eden sararmış arşiv fotoğrafları ise yalnızca müzik mekânlarına ve sanatçılarına değil, aynı zamanda dönemin sosyal yaşamına da ışık tutuyor. Proje kapsamında hazırlanan CD’nin koordinatörlüğünü Ahmet Çağıldak, danışmanlığını Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz üstleniyor. CD’de toplanan şarkıların çok azının kayıtlarına ulaşılırken tekrar dinlenebilecek duruma getirmek için Çağıldak, stüdyoda epey uğraştıklarının altını çiziyor.





