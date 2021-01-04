Başka Sinema’dan ocak seçkisi

2020 Venedik Film Festivali’nde seçkideki tek yerli film olarak dünya prömiyerini yapan ve Eleştirmenlerin Haftası bölümünde büyük ödüle layık görülen “Hayaletler”, başrolünde Elizabeth Moss’un bulunduğu ve Sundance Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüş “Shirley”, Paula Beer ve Franz Rogoswki’nin başrolleri paylaştığı Christian Petzold’ün yeni filmi modern peri masalı “Undine”, Jude Law’un performansıyla filmin ruhunu yansıttığı bir hırs ve aile hikâyesi olan “Yuva/The Nest”, yine 2020’nin En İyi Filmleri listelerinde adından sıklıkça söz ettiren ve insanların derin ölüm korkusunu her saniyesinde izleyiciye hatırlatan “Hayatımın Son Günü/She Dies Tomorrow” seçkide yer alan filmlerden bazıları. Başka Bir Ocak kapsamında gösterilecek filmlere https://www.festivalscope.com/page/baska-bir-ocak/ adresinden ulaşılabilecek biletlerin adet fiyatı 11 TL, 12 filmlik paket fiyatı ise 99 TL. Film paketini seçen seyirciler için bu yıl 100 yaşında olan “Yumurcak / The Kid” ve 50. yaşını dolduran “Solaris” filmleri hediye edilecek.