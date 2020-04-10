BİFO ve Barış İçin Müzik evlerinize konuk oluyor

Barış İçin Müzik Vakfı’nın programından yetişen Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) bir araya getiren ve gerçekleştirildiği zaman izleyicilerin yoğun beğenisini kazanan BİFO ile Barış İçin Müzik konser dizisinin ilki Borusan Sanat’ın web sitesinden yayınlanıyor.

11 Nisan 2020, saat 20.00’de borusansanat.com üzerinden yayınlanacak olan konser, 13 Aralık 2014’te Türkiye’de klasik müziği yaygınlaştırmak ve sevdirmenin yanı sıra bu alandaki faaliyetleri destekleme misyonu doğrultusunda gerçekleştirilmişti.

13 Aralık 2014 tarihli bu konserde Sascha Goetzel BİFO’yu, Samuel Matus ise Barış İçin Müzik Orkestrası’nı yönetiyor. Venezüela’daki ünlü El Sistema’nın düşüncesinden hareketle oluşturulmuş topluluk, karşılıksız müzik eğitimi sağladığı onlarca çocukla umudun en saf ve en güçlü halini bizlere hediye edecek… Piyanist Kaan Baysal’ın solist olarak katıldığı konserde Glinka’nın Ruslan & Ludmila, Ravel’in Ma Mere l’Oye, Mozart’ın La Majör Piyano Konçertosu, Bizet’nin Carmen Süiti, Rossini’nin William Tell Uvertürü, Bernstein’ın Batı Yakası Hikâyesi’nden Senfonik Danslar’ı, Dvořák’ın 9. Senfoni’si ve Johann Strauss’un Radetzky March’ı seslendiriliyor.

BİFO İLE BARIŞ İÇİN MÜZİK

13 Aralık 2014 Cumartesi

İstanbul Lütfi Kırdar ICEC, 15.30

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

BARIŞ İÇİN MÜZİK ORKESTRASI

SASCHA GOETZEL şef

SAMUEL MATUS şef

KAAN BAYSAL piyano

PROGRAM

MIKHAIL GLINKA (1804–1857)

Ruslan & Ludmila Uvertürü

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Ma Mere l’Oye

I. Pavane de la belle au bois dormant

II. Petit poucet

III. Laideronnette, imperatrice des pagodes

IV. Les entretiens de la belle et de la bete

V. Le jardin feerique

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

23. Piyano Konçertosu, La Majör, K 488

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegro assai

GEORGES BIZET (1838–1875)

Carmen Süiti, 5. Prelüd

GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)

Wilhelm Tell Operasından Uvertür

LEONARD BERNSTEIN (1918–1990)

Batı Yakası Hikâyesi’nden Senfonik Danslar

4. Bölüm: Mambo

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)

9. Senfoni, Mi minör, “Yeni Dünya'dan”, Op. 95

IV. Allegro con fuoco

JOHANN STRAUSS (1804–1849)

Radetzky March