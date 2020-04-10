BİFO ve Barış İçin Müzik evlerinize konuk oluyor
Bu kez umut kapınızı çalıyor… Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, web sitesinden yayınladığı konser kayıtlarına devam ediyor. Daha önce Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri ile evlerimize konuk olan BİFO, 11 Nisan 2020 Cumartesi 20.00’de, bu kez onlarca çocuk müzisyen ile birlikte yeniden misafirimiz oluyor.
Barış İçin Müzik Vakfı’nın programından yetişen Barış İçin Müzik Orkestrası (BİMO) ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı (BİFO) bir araya getiren ve gerçekleştirildiği zaman izleyicilerin yoğun beğenisini kazanan BİFO ile Barış İçin Müzik konser dizisinin ilki Borusan Sanat’ın web sitesinden yayınlanıyor.
11 Nisan 2020, saat 20.00’de borusansanat.com üzerinden yayınlanacak olan konser, 13 Aralık 2014’te Türkiye’de klasik müziği yaygınlaştırmak ve sevdirmenin yanı sıra bu alandaki faaliyetleri destekleme misyonu doğrultusunda gerçekleştirilmişti.
13 Aralık 2014 tarihli bu konserde Sascha Goetzel BİFO’yu, Samuel Matus ise Barış İçin Müzik Orkestrası’nı yönetiyor. Venezüela’daki ünlü El Sistema’nın düşüncesinden hareketle oluşturulmuş topluluk, karşılıksız müzik eğitimi sağladığı onlarca çocukla umudun en saf ve en güçlü halini bizlere hediye edecek… Piyanist Kaan Baysal’ın solist olarak katıldığı konserde Glinka’nın Ruslan & Ludmila, Ravel’in Ma Mere l’Oye, Mozart’ın La Majör Piyano Konçertosu, Bizet’nin Carmen Süiti, Rossini’nin William Tell Uvertürü, Bernstein’ın Batı Yakası Hikâyesi’nden Senfonik Danslar’ı, Dvořák’ın 9. Senfoni’si ve Johann Strauss’un Radetzky March’ı seslendiriliyor.
BİFO İLE BARIŞ İÇİN MÜZİK
13 Aralık 2014 Cumartesi
İstanbul Lütfi Kırdar ICEC, 15.30
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
BARIŞ İÇİN MÜZİK ORKESTRASI
SASCHA GOETZEL şef
SAMUEL MATUS şef
KAAN BAYSAL piyano
PROGRAM
MIKHAIL GLINKA (1804–1857)
Ruslan & Ludmila Uvertürü
MAURICE RAVEL (1875–1937)
Ma Mere l’Oye
I. Pavane de la belle au bois dormant
II. Petit poucet
III. Laideronnette, imperatrice des pagodes
IV. Les entretiens de la belle et de la bete
V. Le jardin feerique
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)
23. Piyano Konçertosu, La Majör, K 488
I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro assai
GEORGES BIZET (1838–1875)
Carmen Süiti, 5. Prelüd
GIOACHINO ROSSINI (1792–1868)
Wilhelm Tell Operasından Uvertür
LEONARD BERNSTEIN (1918–1990)
Batı Yakası Hikâyesi’nden Senfonik Danslar
4. Bölüm: Mambo
ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904)
9. Senfoni, Mi minör, “Yeni Dünya'dan”, Op. 95
IV. Allegro con fuoco
JOHANN STRAUSS (1804–1849)
Radetzky March