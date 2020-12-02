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02.12.2020 - 12:31 |

BİFO'dan Aralık ayının ilk konseri

Radyonun gücü, dinleyicileri klasik müzik etrafında birleştirmeye devam ediyor! Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 3 Aralık Perşembe günü saat 14.00’teki canlı konser yayınında üç farklı yüzyıldan, üç usta bestecinin yapıtlarından oluşan bir program sunuyor. Daha önce 19.00 olarak açıklanan konser saati, alınan yeni sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak değişti. Konserin Ives, Wagner ve Mozart’ın yapıtlarından oluşan programında, senfonik ve koral repertuvarın yanı sıra operaları da başarılı bir biçimde yöneten genç şef Patrick Hahn şeflik kürsüsünde olacak.

BİFO'dan Aralık ayının ilk konseri

Henüz 24 yaşındaki Hahn, 2021/22 sezonunda Wuppertal Salonu ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getirildi ve Almanya’da bu pozisyona getirilen en genç şef oldu. Sanatçı bu sezon, Münih Filarmoni, Tonkünstler Orkestrası ve Viyana Klangforum’un sezon konserini yöneterek müzikseverlerle buluşacak. 

Bu konserinde Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, zaman çizgisinde günümüzden geçmişe uzanacak bir yol izleyerek, Amerika’dan, Almanya’dan ve Avusturya’dan, her biri yazıldığı dönemdeki müzik dünyasını derinden etkileyen üç başyapıtı seslendirecek. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorusanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz. 

 

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik 

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI 

3 Aralık 2020 Perşembe 

14.00, Borusan Klasik 

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu 

 

Patrick Hahn şef 

IVES: Central Park in the Dark 

WAGNER: Siegfried Idyll, WWV 103 

MOZART: 39. Senfoni, Mi bemol Majör, K543 

 

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