BİFO'dan Aralık ayının ilk konseri
Radyonun gücü, dinleyicileri klasik müzik etrafında birleştirmeye devam ediyor! Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 3 Aralık Perşembe günü saat 14.00’teki canlı konser yayınında üç farklı yüzyıldan, üç usta bestecinin yapıtlarından oluşan bir program sunuyor. Daha önce 19.00 olarak açıklanan konser saati, alınan yeni sağlık tedbirleri göz önünde bulundurularak değişti. Konserin Ives, Wagner ve Mozart’ın yapıtlarından oluşan programında, senfonik ve koral repertuvarın yanı sıra operaları da başarılı bir biçimde yöneten genç şef Patrick Hahn şeflik kürsüsünde olacak.
Henüz 24 yaşındaki Hahn, 2021/22 sezonunda Wuppertal Salonu ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getirildi ve Almanya’da bu pozisyona getirilen en genç şef oldu. Sanatçı bu sezon, Münih Filarmoni, Tonkünstler Orkestrası ve Viyana Klangforum’un sezon konserini yöneterek müzikseverlerle buluşacak.
Bu konserinde Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, zaman çizgisinde günümüzden geçmişe uzanacak bir yol izleyerek, Amerika’dan, Almanya’dan ve Avusturya’dan, her biri yazıldığı dönemdeki müzik dünyasını derinden etkileyen üç başyapıtı seslendirecek. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/
CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
3 Aralık 2020 Perşembe
14.00, Borusan Klasik
Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu
Patrick Hahn şef
IVES: Central Park in the Dark
WAGNER: Siegfried Idyll, WWV 103
MOZART: 39. Senfoni, Mi bemol Majör, K543