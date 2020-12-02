BİFO'dan Aralık ayının ilk konseri

Henüz 24 yaşındaki Hahn, 2021/22 sezonunda Wuppertal Salonu ve Senfoni Orkestrası’nın genel müzik direktörlüğüne getirildi ve Almanya’da bu pozisyona getirilen en genç şef oldu. Sanatçı bu sezon, Münih Filarmoni, Tonkünstler Orkestrası ve Viyana Klangforum’un sezon konserini yöneterek müzikseverlerle buluşacak.

Bu konserinde Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, zaman çizgisinde günümüzden geçmişe uzanacak bir yol izleyerek, Amerika’dan, Almanya’dan ve Avusturya’dan, her biri yazıldığı dönemdeki müzik dünyasını derinden etkileyen üç başyapıtı seslendirecek. Karnaval.com üzerinden yayın yapan Borusan Klasik’e internette karnaval.com/ borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda iPhone (App Store), Blackberry (Blackberry App World), Nokia Symbian (Ovi Store) ve Android (Google Play Store) cihazlarınıza indireceğiniz “Karnaval” uygulamasıyla, iPad kullanıyorusanız yine App Store’dan indireceğiniz “Karnaval Radyo” uygulamasıyla dinleyebilirsiniz.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

3 Aralık 2020 Perşembe

14.00, Borusan Klasik

Yayın Mekânı: Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu

Patrick Hahn şef

IVES: Central Park in the Dark

WAGNER: Siegfried Idyll, WWV 103

MOZART: 39. Senfoni, Mi bemol Majör, K543