Birlikte ve mesafeli seyir heyecanı

Koronavirüsün ardından birbiri ardına iptal edilen ve gerçekleştirilemeyen sanat etkinlikleri, dijital platformlara taşınmıştı. Önceki gece birkaç aylık bir aranın ardından İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasının ilk gününde bir şirketin santralinde çalışan bir adamın, telefonda dinlemeye başladığı bir kadının hayatına duyduğu ilgiyi konu alan “Kulak Misafiri”nin ve 40 yıl sonra bir ameliyatla görmeye başlayan görme engelli bir şairin yaşadıklarına odaklanan “Körleşme”nin gösterimleri, kültür sanat dünyası için bir önem taşıyordu: Evlere taşınan gösterimlerin ardından seyirci perdede ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bir arada film izleyebildi. Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) bahçesindeki açık havada kurulan sinemada, 400 kişilik mekanda, pandemi önlemleri nedeniyle 150 kişi oturabiliyor. Biletleri tükenen gösterimde sandalyeler, sosyal mesafeyi gözetecek şekilde düzenlenmiş.

11 uzun 12 kısa metraj

Önceki gece 28 Temmuz’a kadar devam edecek ulusal uzun metraj ve ulusal kısa metraj yarışmasının ilk günüydü. Yarışma jürileri de gösterimde yer alıyordu: Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığındaki yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakcı’dan oluşan uzun metraj jürisi ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için toplanan yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Özgür Emre Yıldırım ve müzisyen Ahmet K. Bilgiç. Gösterimden önce bir konuşma yapan festival direktörü Kerem Ayan, yeni tarihleri 9-20 Ekim olarak belirlenen İstanbul Film Festivali’nin ulusal yarışmasının gösterimlerini online gösterimlerin yanı sıra perdede de izleyiciyle buluşturabilecek olmanın heyecanından bahsetti. Filmlerinin gösterimden önce sahneye çıkan kısa metraj yarışmasındaki “Kulak Misafiri”nin yönetmeni Ahmet Toğaç ve uzun metraj yarışmasından “Körleşme”nin yönetmeni Hacı Orman da filmlerini izleyiciye sunmanın sevincini dile getirdiler. Toğaç’ın izleyiciye “Sizlerin yüzünü göremiyorum” demesinin ardından açıkhava sinemasında izleyici ışıkları açıldı. İzleyicide ve ekiplerde, yeni kurallara uygun bir şekilde bir araya gelebilmenin ve birlikte bir film izlemenin bir süredir deneyimlenemeyen heyecanı vardı. Gösterimlerin ardından ekiplerin sohbetleri yapıldı. 28 Temmuz’a kadar devam edecek yarışmada 11 uzun, 12 kısa metrajlı film hem çevrimiçi hem de SSM bahçesindeki gösterimlerle izleyiciyle buluşacak. Ödül töreni 28 Temmuz’da SSM’de düzenlenecek.