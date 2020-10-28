‘Bizimkiler’in Abbas’ına veda

“Bizimkiler” dizisinde canlandırdığı Abbas karakteriyle tanınan Karagöz, 73 yaşındaydı. 31 Aralık 1946’da Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğan Karagöz, tiyatroya 1962 yılında Eminönü Halkevi’nde amatör olarak başladı. 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.

1974 yılında “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı. Karagöz’ün ilk sinema filmi ise 1982’de rol aldığı “Faize Hücum” oldu. “Bizimkiler” dizisindeki Abbas karakteriyle geniş çevrelerce tanındı. Ayrıca resimle de uğraşan Karagöz, 1986’dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere çok sayıda resim yaptı, sergiler açtı.