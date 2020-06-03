Bizimkisi TÃ¼rk mÃ¼zikseverlerle bir ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸk hikayesi

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

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Pek Ã§oÄŸumuz sizi ilk olarak Mikis Theodorakis'in Ã¼nlÃ¼ bestesi "Weeping Eyes" yorumunuz sayesinde tanÄ±dÄ±. Sizin bu coÄŸrafyalar arasÄ± yolculuÄŸunuz nasÄ±l baÅŸladÄ±?

Evet coÄŸrafi bir yolculuk bu. Biz sadece seyahat ediyoruz. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda farklÄ± ortamlarda Ã§aÅŸan ve seyahat eden bir mÃ¼zisyen olduÄŸunuzda diÄŸer birÃ§ok gezgin ve mÃ¼zisyenle tanÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Bu da sizi dÃ¼nyanÄ±n her yerinden gÃ¼zel mÃ¼ziklerle tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Amiro bize bu parÃ§ayÄ± tavsiye etti ve o an dinlerken aÅŸÄ±k olduk. Bu videoyu Ã§ekmek iÃ§in tÃ¼m ekipmanlarÄ±mÄ±zla Himalayalar'da beÅŸ saatlik bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±k ve bir ÅŸekilde gÃ¼zel daÄŸlar ile o etkileyici kompozisyonu gerÃ§ekleÅŸtirdik.

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Ud, kemenÃ§e klarnet ve daha fazlasÄ±... Bu sesler ve coÄŸrafya mÃ¼ziÄŸinizi nasÄ±l ÅŸekillendirdi?

Ä°srail'de ÅŸu anda Orta DoÄŸu'nun yerel seslerine yeniden baÄŸlanan bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼zikal hareket var. Ä°nsanlar Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye ve Orta Asya'dan da geleneksel eserler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu tarz yavaÅŸ yavaÅŸ pop, rock, hip hop ve elektronik mÃ¼ziÄŸe kayÄ±yor ve bÃ¼yÃ¼leyici bir fÃ¼zyon etki yaratÄ±yor. Biz de bu sesin birer parÃ§asÄ±yÄ±z.

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Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± dÃ¶neminden geÃ§iyoruz. Bu dÃ¶nemde gÃ¼ndelik hayatÄ±nÄ±zda ne gibi deÄŸiÅŸimler oldu?

Evet, kesinlikle hayatÄ±mÄ±z Ã§ok deÄŸiÅŸti. Normalde Ã¶zellikle de yaz dÃ¶nemi turneye Ã§Ä±kar pek Ã§ok seyahat gerÃ§ekleÅŸtirirdik. Ancak bu dÃ¶nem bize evde kalÄ±p yeni albÃ¼m iÃ§in hazÄ±rlanma fÄ±rsatÄ± da verdi. AynÄ± zamanda ailemizle de vakit geÃ§irebildik. YaÅŸamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu sÃ¼reci mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca huzur ve sessizlik iÃ§erisinde olumlamayla geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

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Peki bundan sonraki gÃ¼nlere nasÄ±l bakÄ±yorsunuz?

Tarihin acÄ±masÄ±z gÃ¼nlerinden geÃ§iyoruz. Kolektif bilinÃ§le ve tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ortak Ã§abasÄ±yla Ã¼stesinde gelebileceÄŸimiz bir sorun bu. Bu aynÄ± zamanda baÄŸÄ±msÄ±z bir yaÅŸam tarzÄ±nÄ±n yÃ¼kseldiÄŸi, tÃ¼ketime daha az odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ama Ã¶te yandan da kimi Ã¼lkelerde baskÄ±cÄ± yÃ¶ntemlerin de sergilendiÄŸi bir dÃ¶nem olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

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Az Ã¶nce yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼zden bahsettiniz. NasÄ±l bir Ã§alÄ±ÅŸma olacak? Yeni iÅŸbirlikleri de olacak mÄ±?

Yeni albÃ¼m ve videolar Ã¼zerine sÄ±kÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Her zaman olduÄŸu gibi bu seferde sÃ¼rpriz ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar da olacaktÄ±r. Bu dÃ¶nemden ilham aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni ÅŸarkÄ±mÄ±z ve videomuzu yayÄ±nladÄ±k. Remember adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z ÅŸu anda Youtube'da mevcut.

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TÃ¼rk mÃ¼zikseverler sizi Ã§ok seviyor. OnlarÄ±n duygu dÃ¼nyalarÄ±na baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde temas ediyorsunuz. Bu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sevgiyi nasÄ±l tanÄ±mlarsÄ±nÄ±z?

Sizin de dediÄŸiniz gibi bu, TÃ¼rk mÃ¼zikseverlerle bir ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸk hikayesi. Ä°lk turnemizi TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtik. O zaman bu yana TÃ¼rkiye'ye aÅŸÄ±k olmuÅŸ haldeyiz. Yemekleri, mÃ¼ziÄŸi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve hepsinden Ã¶te halkÄ± bize bir aile havasÄ± veriyor. MÃ¼mkÃ¼n olan ilk fÄ±rsatta yeniden TÃ¼rkiye'ye gelmeyi Ã§ok istiyoruz.

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Eminim onlar da sizi heyecanla bekliyor. Malum bu sÃ¼reÃ§te online konserler yapÄ±lÄ±yor. Zorlu PSM de TLVsound Festivali kapsamÄ±nda bir online konser vereceksiniz. Neler sÃ¶ylemek istersiniz?

Zorlu PSM iÃ§in evimizden dahi olsa konser vereceÄŸimiz iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z. Bunu en yakÄ±n zamanda canlÄ± bir ÅŸekilde de gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimizi umuyoruz. YÃ¼z yÃ¼ze de yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nlerin gelmesi dileÄŸiyle.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr