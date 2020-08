Black Pumas'tan yeni şarkı

28 Ağustos 2020'de fiziksel, 9 Ekim 2020'de tüm dijital platformlarda yerini alacak albümde; stüdyo kayıtlarından yepyeni ve daha önce hiç yayınlanmamış özel fotoğraflar; özel tasarımlar, 3 yeni şarkı yer alıyor.

Ayrıca albümde Tracy Chapman “Fast Car”; Beatles “Eleanor Rigby”, Death “Politicians in My Eyes” ve Bobby “Blue” Bland “Ain’t No Love in the Heart of the City coverları bulunuyor.

Black Pumas'in 2019 çıkışlı Black Pumas albümünde yer alan 'Colors' parçası dünyaca ünlü bir markanın reklamında kullanılmasının etkisi ile temmuz ayında sadece Türkiye'de 2,589 kez shazamlandı (+992%) ve Youtube'de 5.6 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Black Pumas Türkiye'deki ilk konserini 29 Haziran 2021'de PSM Caz Festivali kapsamında %100 Studio’da vermeye hazırlanıyor.

Yapımcı ve multi-enstrümantalist Adrian Quesada ve şarkıcı/söz yazarı Eric Burton, Black Pumas’ı sinematografik neo-soul ve hafif bir psychedelia üzerine inşa ediyor.

Stüdyo kökenlerinden çıkan ve sarsıcı canlı performanslara imza atan ikili 2019’da kendi isimlerini verdikleri çıkış albümlerini yayınladılar.

Grupo Fantasma ve Brownout ile yaptığı çalışmalarıyla bilinen Grammy ödüllü, Austin merkezli yapımcı Quesada, ortak bir arkadaşları sayesinde Los Angeles'tan ayrıldıktan sonra Austin'in şarkı/söz yazarı sahnesinin nabzını tutan Burton ile tanıştı.

Burton'ın dinamik ve duygulu vokalleri, Quesada'nın üzerinde çalıştığı retro-funk ve R&B aromalı parçalarıyla mükemmel bir biçimde birleşti ve ikili 2018 yılında Black Pumas adı altında güçlerini ortaya koymaya karar verdi.

Austin'in C-Boys Heart & Soul Bar'ında her hafta sahne alarak ve stüdyoya kapanarak müziklerini geliştiren grup, ATO Records ile bir anlaşma imzaladı ve "Black Moon Rising" ile "Fire" single’larını yayınladı.Black