Blade Runner evreni genişliyor

Projenin yapımcısı, “Cowboy Bebop”ta imzası bulunan Shinichiro Watanabe. 2021’de seyirciyle buluşması planlanan anime dizisi “Blade Runner: Black Lotus” ismini taşıyor. 13 bölüm olarak planlanan dizi 2032 yılında geçecek ve “Blade Runner” evreninde iki filmde de yer alan bazı karakterlere de yer verecek.