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29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Blade Runner evreni genişliyor

Ridley Scott’ın 1982 tarihli bilimkurgu klasiği “Blade Runner” ile Denis Villeneuve’ün bu evreni yeniden yarattığı “Blade Runner: 2049” (2017) arasındaki boşluğu dolduracak bir anime dizisi hazırlanıyor.

Blade Runner evreni genişliyor

Projenin yapımcısı, “Cowboy Bebop”ta imzası bulunan Shinichiro Watanabe. 2021’de seyirciyle buluşması planlanan anime dizisi “Blade Runner: Black Lotus” ismini taşıyor. 13 bölüm olarak planlanan dizi 2032 yılında geçecek ve “Blade Runner” evreninde iki filmde de yer alan bazı karakterlere de yer verecek.

Hülya Avşar'ın köpekleriyle mücadelesiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, köpeklerini gezdirmeye çıktığı sırada çekilmiş videosunu Instagram hesabından paylaştı ve üç köpeği birden gezdirmenin aslında ne kadar da zor olduğunu gösterdi.
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