29.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Blade Runner evreni genişliyor
Ridley Scott’ın 1982 tarihli bilimkurgu klasiği “Blade Runner” ile Denis Villeneuve’ün bu evreni yeniden yarattığı “Blade Runner: 2049” (2017) arasındaki boşluğu dolduracak bir anime dizisi hazırlanıyor.
Projenin yapımcısı, “Cowboy Bebop”ta imzası bulunan Shinichiro Watanabe. 2021’de seyirciyle buluşması planlanan anime dizisi “Blade Runner: Black Lotus” ismini taşıyor. 13 bölüm olarak planlanan dizi 2032 yılında geçecek ve “Blade Runner” evreninde iki filmde de yer alan bazı karakterlere de yer verecek.