Bu topraklardaki müziğin kökeni

Yaşadıkları toprakların kültürüne ve köklerine sıkı sıkıya bağlı iki müzisyen, ilham aldıkları seslerin peşine düştü ve bir keşif yolculuğuna çıktı. Uzun yıllardır birlikte üreten Tolga Böyük ve VEYasin; onları besleyen, motive eden müziklerin ‘sırrını’ aramak üzere çıktıkları bu yolculuğa ‘Böyük Serüven’ adını verdi. Başlangıç noktası olarak Cahit Berkay’a giden ikili, yolculuğun devamında aşıkların, şamanların ve yerel müzisyenlerin kapılarını çaldı. Red Bull TV’de yayınlanan Searching For Sound belgeselini https://win.gs/3h0ZZsj adresinden izlemek mümkün.

ABD’den prestijli ödül

Her yıl sinema sektöründe ses alanında en başarılı yapımları ödüllendiren ABD merkezli MPSE (Motion Picture Sound Editors) Golden Reel Awards’un Tiyatro Dışı Belgesel (Non-Theatrical Documentary) dalında kazananı iki müzisyenin ilham aldıkları geleneksel müziğin kökenine yaptığı yolculuğu işleyen Red Bull Media House yapımı “Searching for Sound” belgeseli olmuştu.