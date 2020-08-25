Burning Man'de Türk dj Thousand Fingers

Müzik alanında etkinleyici bir akademik geçmişe sahip yapımcı Hakan Özkan’ın projesi olan Thousand Fingers besteleriyle ve çaldığı setlerle bir müzikal hikâye anlatıcısı olarak kabul ediliyor. Ingiltere ve Avrupa’nın önemli klüpleri Studio 338, The Egg ve Ibiza Rocks’ta sahne alan DJ; Bob Sinclar, Fritz Kalkbrenner, Jackmaster, gibi isimlerle de aynı sahneyi paylaştı. Ayrıca sanatçı elektronik müzik dünyasının önemli isimleri Solomun, Maya Jane Coles, &ME, ve Miss Kittin gibi birçok sanatçının da beğenisini ve desteğini kazandı.

{CYBER DREAMS} Kampı İnsanların Teknolojiyle Birleştiği Bir Gelecekte Kurulu Olacak

Bu sene 8 ayrı temaya ayrılan Burning Man festivalinde {CYBER DREAMS} kampı Black Rock City sanal evreninde yer alacak. İnsanların teknolojiyle birleştiği ve dünyayı yenilikçi teknolojilerle yeniden canlandırdığı kıyamet sonrası bir gelecekte kurulu olacak kampı katılımcılar VR ekipmanlarından yada bilgisayar ekranlarından takip edebilecek. Bir hafta boyunca hiç durmadan devam edecek etkinlikler de müziğin yanı sıra, 2D & 3D görsel tasarımcılar, performans sanatçıları, ve konuşmalacılar yer alıcak.

Etkinliğe Katılabilmek İçin:

Etkinliğe AlterspaceVR platformundan erişim sağladıktan sonra HTC Vive, Oculus Rift, Go and Quest, Samsung GearVR, ile yada PC kullanarak da katılına bilir. Ücretsiz bilet rezervasyonu yapmadan önce AltspaceVR'a kaydolunması ve belirlediğiniz kullanıcı adı ile Eventbride üzerinden bilet alınması gerekmektedir. Etkinlik günü ise AltspaveVR uygulaması indirilen cihazdan etkinliğe erişilebilecek.