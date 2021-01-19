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19.01.2021 - 11:30 |

Büşra Kayıkçı'dan çevrimiçi konser

Ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, minimalist, neoklasik ve ambient tarzda eserlerden oluşan bir repertuvar ile 7 Şubat akşamı PSM Online’da dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç piyanistin yalnızca PSM Online’a özel olarak gerçekleştireceği konserin biletleri 18 Ocak tarihinden itibaren passo.com.tr üzerinden satışta olacak.

Büşra Kayıkçı'dan çevrimiçi konser

Sanatseverleri evlerinin konforunda da sanatla buluşturmayı sürdüren Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken temsilcilerinden genç piyanist Büşra Kayıkçı’yı ağırlıyor.

Sanatın pek çok alanıyla da ilgili olan, neo-klasik ve minimalist piyanoda sergilediği hünerle farklı dünyaların kapılarını aralayan çok yönlü piyanist Büşra Kayıkçı, baş döndürücü bir sadeliğe sahip piyano ahengiyle hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor. 

7 Şubat Pazar akşamı, saat 21.00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri passo.com.tr üzerinden 18 Ocak Pazartesi saat 15:00’dan itibaren satışta olacak. 

 

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