Büşra Kayıkçı'dan çevrimiçi konser

Sanatseverleri evlerinin konforunda da sanatla buluşturmayı sürdüren Zorlu PSM, çevrimiçi platformu PSM Online’da bu kez ülkemizde neoklasik müziğin dikkat çeken temsilcilerinden genç piyanist Büşra Kayıkçı’yı ağırlıyor.

Sanatın pek çok alanıyla da ilgili olan, neo-klasik ve minimalist piyanoda sergilediği hünerle farklı dünyaların kapılarını aralayan çok yönlü piyanist Büşra Kayıkçı, baş döndürücü bir sadeliğe sahip piyano ahengiyle hazırladığı repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.