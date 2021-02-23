Büyük Ev Ablukada “World Akustik” sahnesine konuk oluyor

Grup ismini Turgut Uyar'ın bir şiiri olan "Büyük Ev Ablukada"dan alan, kendine özgü tarzı, müziği ve şarkı sözleriyle büyük ilgi gören Galvaniz Gelbiraz, Canavar Banavar ve Afordisman Salihins üçlüsü, 26 Şubat Cuma günü saat 21:00’de akustik performansları ve keyifli sohbetleriyle World Akustik sahnesinde olacak.

2008 yılında kurulan grup ilk olarak “Ay Şuram Ağrıyo” adlı bir konser kaydı ve “Olmadı Kaçarız” adında bir albüm yayınladı. 2012'de "Full Faça" albümünü, 2017'de ise " Ay Şuram Hâlâ Ağrıyo" ve "FIRTINAYT” albümlerini çıkarttı. Grubun son projesi, Ezhel ile birlikte çıkardıkları "ne deve ne kush" parçasıdır.

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen konserler, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebilir.

Büyük Ev Ablukada

Tarih: 26 Şubat 2021, Cuma

Saat: 21:00

Adres: IG @yapikredibomontiada