Camekân'da Bu Ay "Farkındalık"

“Temel tasarım öğelerini kullandığım bu çalışmanın ilk aşamasında sürdürülebilir yöntemleri araştırdım, sonra da fikrimi üç boyutlu bir çizime nasıl dökebileceğim üzerine kafa yordum,” diyen Semra Kaya, üç boyutlu çizime başvurma amacının derinliği ön plana çıkarmak olduğunu söylüyor.

Tasarım süreci devam ederken bu ilkelerin, tasarım elemanlarını hem kendi içlerinde hem de bir bütün olarak düzenlemeye yardımcı olduklarını keşfettiğini belirten Kaya, tasarım öğelerinin insanların hayatını nasıl etkilediğini merak ediyor.

Tasarımcıya göre Farkındalık her kesime hitap ediyor; nokta, çizgi ve pozitif-negatif kavramlarını kullanarak kurduğu atmosferle insanları tasarımın temel unsurları arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Yaklaşık bir ay boyunca CAMEKÂN’da sergilenecek Farkındalık’ın yaratıcısı Kaya, bu yolculuğu izleyiciyle paylaşmaktan heyecan duyduğunu belirtiyor.

CAMEKÂN’ın ikinci dönem seçici kurulunda İstanbul Tasarım Bienali Direktörü Deniz Ova ve İKSV Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü Didem Ermiş’in yanı sıra GMK üyeleri Özge Güven, Emre Çıkınoğlu ve Ardan Ergüven yer alıyor.