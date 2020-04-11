Çevirmen Tunçtan yaşamını yitirdi

Uzun yıllar yalnız yaşadığı Paris’teki evinde düşmesi sonucu aynı binada yaşayan komşuları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçtan’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Tunçtan’ın vefatını Genco Erkal, sosyal medya hesaplarından, “Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor” diyerek duyurdu.



