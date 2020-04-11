11.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çevirmen Tunçtan yaşamını yitirdi
Tiyatro oyuncusu, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve çevirmen Coşkun Tunçtan, koronavirüs nedeniyle hayata veda etti.
Uzun yıllar yalnız yaşadığı Paris’teki evinde düşmesi sonucu aynı binada yaşayan komşuları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçtan’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Tunçtan’ın vefatını Genco Erkal, sosyal medya hesaplarından, “Can dostum, 57 yıllık arkadaşım, değerli yazar, çevirmen, tiyatro yönetmeni, ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ni dilimize kazandıran Coşkun Tunçtan’ı (Fransa’daki adıyla Georges Daniel) o belalı hastalıktan bugün kaybettik. Kadim dostluklar kolay oluşmuyor. Sonu de bir o kadar acıtıyor” diyerek duyurdu.
Ağlara takılan yunus balığını böyle kurtardı: “Dur oğlum, dur bir tanem seni kurtaracağım”Ordu’da bir balıkçı, ağlara takılan yunus balığını kurtarmaya çalıştığı esnada, “Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme” diyerek hem balığı sevdi, hem de ağlardan kurtardı.