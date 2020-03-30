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30.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Ceylan’a 2 milyon TL destek

Kültür Bakanlığı’nın Türkiye yapımı filmlere verdiği destekler açıklandı. Karar kapsamında en büyük desteği alan yapım, Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Kuru Otlar Üstüne” oldu.

Ceylan’a 2 milyon TL destek

Ceylan’ın yeni filmine Kültür Bakanlığı’ndan 2 milyon lira destek geldi. Türkiye sinemasının bir diğer önemli yönetmeni olan Reha Erdem‘in yeni filmi “Neandria” da bakanlıktan 1 milyon 350 bin lira ile desteklendi. “Sonbahar”ın da aralarında olduğu filmlerle tanınan Özcan Alper‘in Berkay Ateş ve Sibel Kekilli’nin rol alacağı yeni filmi “Karanlık Gece” ise 900 bin lira destek aldı. “Kumun Tadı”nın yönetmeni Melisa Önel’in yeni projesi “Aniden”, “Toz” filminde imzası bulunan Gözde Kural’ın filmi “Nacva” da Kültür Bakanlığı’ndan 900 bin TL destek alan projeler arasında yer alıyor. Açıklanan karara göre 30 projeye 23 milyon 175 bin lira destek verilecek. 

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