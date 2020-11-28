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28.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Daktilodan heykeller

Jeremy Meyer eski daktilo parçalarıdan yola çıkarak heykeller oluşturuyor.

Daktilodan heykeller

Meyer, ayna yansımasına benzer bir etkiyle bir araya getiriyor ve mandala benzeri heykeller üretiyor. Meyer, heykellerini yapabilmek için San Francisco Körfez Bölgesi çevresindeki tamirhaneleri, ikinci el mağazaları ve bit pazarlarını dolaşarak daktilo satın alıyor. Geçmişte de figüratif heykeller yapmak için eski metal makinelerin küçük parçalarını topladığını belirten Meyer, “Daktilo ne kadar hasarlıysa o kadar işe yarıyor” diyor.

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