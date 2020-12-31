Dinlebi’den yılbaşına özel büyük sürpriz

Türkiye’nin yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılbaşına özel olarak 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak kullanıcıların deneyimine sunuluyor. Dileyenlerin zaman, mekân, adet sınırı olmadan, seçecekleri kitabı dinleme şansı bulduğu aplikasyon, birbirinden değerli eserleri kullanıcılara ulaştırıyor. Dinlebi Sesli kitap platformu dört günü keyifli bir serüvene dönüştürüyor. Binlerce yeni karakter, binlerce hikâyenin içinden süzülerek dinleyiciyle buluşuyor.

Dünyanın ve Türkiye’nin en güçlü kalemlerinden oluşan bu muazzam seçki, dinleyenleri karantinanın kasvetli dünyasından alıp yeni dünyalara götürecek.