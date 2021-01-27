Ä°zlenecek dramatik filmlerin listesi kesinlikle uzundur. Sizin iÃ§in en kalitesi olan duygusal filmleri bir araya getirdik. Bazen aÄŸlama ve gÃ¼ndelik stresten buharÄ± atma ihtiyacÄ± hissedersin. Ä°ÅŸte bu gibi durumlarda izleyebileceÄŸiniz 50 filmi burada yer alÄ±yor. AÅŸaÄŸÄ±da sinema tarihinin en Ã¼nlÃ¼ ve en etkili olanlarÄ±nÄ± aÄŸlatacak en iyi filmleri seÃ§tik. TÃ¼rÃ¼n kÃ¼ltÃ¼ olan ve herkesin en az bir kez gÃ¶rmesi gereken Ã¼nlÃ¼ baÅŸlÄ±klardÄ±r.

1.Dumbo Ä°MDb 7.1

Â Dumbo, bir sirkte doÄŸan bebek bir fildir. Bununla birlikte, kÃ¶pek yavrusu kulaklarÄ±nda bir ÅŸekil bozukluÄŸuna sahiptir, aslÄ±nda normalden daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, Ã¶yle ki yÃ¼rÃ¼rken tÃ¶kezler. Anne Jumbo ona karÅŸÄ± Ã§ok korumacÄ±dÄ±r ve bu nedenle eÄŸitmenlere saldÄ±rÄ±r.

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Â 2.Hayalet Ä°MDb 7.7

Â SinemanÄ±n en gÃ¼zel sahnelerinden biri kim en az bir kez heyecanlanmadÄ±? Patrick Swayze'nin hayaletinin Demi Moore'u toprak kap modellerken kucaklar. Sam, bir kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ktan ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼kten sonra, sevgili Molly'sine ruh biÃ§iminde geri dÃ¶ner.

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Â 3.Shindler'in Listesi Ä°MDb 7.3

Â Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1200 Yahudiyi Nazi zulmÃ¼nden kurtaran Oskar Schindler'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼. Bir Alman giriÅŸimci olarak Krakow'daki fabrikasÄ±nda alet yapmak iÃ§in Yahudileri istihdam etti. GerÃ§ek bir hikayeye dayanan film, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n dehÅŸetini ve dramÄ±nÄ± yeniden izliyor.Â

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Â 4.Philedelphia Ä°MDb 7.0

Â Andrew, bÃ¼yÃ¼k bir Philadelphia hukuk firmasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan eÅŸcinsel bir avukattÄ±r. Bir gÃ¼n sebepsiz yere havaya fÄ±rlatÄ±lÄ±r, sonra nedenini keÅŸfedeceÄŸiz. AslÄ±nda, adam AIDS'ten etkilenmiÅŸtir ve hastalÄ±k hala Ã§ok az Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, sosyal dÄ±ÅŸlanma ve aÅŸÄ±rÄ± durumlarda iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lma iÃ§in bir neden olmuÅŸtur.

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Â 5.Forrest Gump (1994) Ä°MDb 7.0

Â Oscar, Georgia, Savannah'da bÃ¼yÃ¼yen otistik bir Ã§ocuk olan Forrest Gump'Ä± Tom Hanks oynuyor. Film, Vietnam'daki savaÅŸtan Watergate skandalÄ±na kadar Amerika BirleÅŸik Devletleri'ndeki en Ã¶nemli olaylarÄ±n izini sÃ¼ren bir yetiÅŸkin haline gelen kÃ¼Ã§Ã¼k Forrest'in hayatÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

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Â 6.Titanik Ä°MDb 8.7

Â Jack ve RoseÅŸimdiye kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en bÃ¼yÃ¼k okyanus gemisi olan Titanik'te birbirlerini tanÄ±yorlar ve Ã§oÄŸu kiÅŸi tarafÄ±ndan "batmaz" olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Ama kaderi tam da bu. AslÄ±nda, 12 Nisan 1912 gecesi Titanik, bir buzdaÄŸÄ±yla Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Kuzey Atlantik'in sularÄ±na battÄ±.Â

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Â 7.YeÅŸil Yol Ä°MDb 7.0

Â Hapishane aslÄ±nda Ã¶lÃ¼m cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan mahkumlarÄ±n bulunduÄŸu bir cezaeviydi. Mil, insanlarÄ±n elektrikli sandalyeye ulaÅŸmadan Ã¶nce kat ettikleri son yol, yeÅŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ zemin asit yeÅŸili bir renktedir. Ã‡ocuk Ã¶ldÃ¼rmekten haksÄ±z yere hÃ¼kÃ¼m giymiÅŸ kocaman bir siyahi olan John Coffey de hapishanede tutulur.

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Â 8.Brokeback DaÄŸÄ± (2005) Ä°MDb 6.3

Â Sadece Heath Ledger adÄ±nÄ± duymak bile birÃ§ok kiÅŸiyi gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kecek. Ã‡ok erken vefat eden ve sinema dÃ¼nyasÄ±na kesinlikle Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± verebilecek olan, kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en iyi yÃ¼kselen oyuncularÄ±ndan biri.Â

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Â 9.Marley ve Ben Ä°MDb 7.1

Â Yeni evliler John ve Jenny Grogan, her ikisi de gazeteci olarak iÅŸ bulduklarÄ± Florida'ya taÅŸÄ±nÄ±r. John ve Jenny, yeni evi ve kariyerlerini yÃ¶neterek evliliÄŸin zorluklarÄ±yla yÃ¼zleÅŸir. Jenny Ã§ocuklar hakkÄ±nda konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, baba olmaktan korkan John, ona bir Labrador Retriever yavrusu verir.

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Â 10.Hakhiko Ä°MDb 6.9

Â Parker, ders verdiÄŸi okula gitmek iÃ§in her gÃ¼n gidip gelen bir mÃ¼zik Ã¶ÄŸretmenidir. Bir gÃ¼n istasyonda bir Akita Inu yavrusu bulur ve onu eve gÃ¶tÃ¼rmeye karar verir. KarÄ±sÄ±nÄ±n hayÄ±r olmasÄ±na raÄŸmen, kÃ¶pek yavrusu kalÄ±r ve o gÃ¼nden itibaren her gÃ¼n Parker'a istasyona kadar eÅŸlik eder.

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Â 11.Bir GÃ¼n Ä°MDb 6.6

Â Anne Hthaway ve Jim Sturgess, 1988'den beri her yÄ±l aynÄ± gÃ¼n buluÅŸmaya karar veren Edinburgh'dan iki mezun olan Emma ve Dexter'dÄ±r. Emma hayalperest ama aynÄ± zamanda gerÃ§ekÃ§idir, Dexter ise dÃ¼rtÃ¼seldir ve iletiÅŸim dÃ¼nyasÄ±na girmeyi hayal eder.

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Â 12.Sefiller (2012) Ä°MDb 7.3

Â Sefiller, Tom Hooper tarafÄ±ndan yÃ¶netilen, Victor Hugo'nun herkesin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼nlÃ¼ romanÄ±na dayanan aynÄ± adlÄ± mÃ¼zikalden uyarlanan 2012 yapÄ±mÄ± bir filmdir. Ama gerÃ§ekten, kelimenin tam anlamÄ±yla, kimse kurtarÄ±lmadÄ±.Â

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Â 13.Senden Ã–nce (2016) Ä°MDb 6.3

Â Emilia Clarke, ejderhalarÄ±n annesinin kÄ±yafetlerini Ã§Ä±karÄ±r ve sevgi dolu Louisa Clark genÃ§ Ä°ngiliz kÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±yafetlerini giyer. Uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¼kkandan kovulan Louisa, bir kaza sonrasÄ± Ã§iftin oÄŸlu William Guadriplegic iÃ§in bakÄ±cÄ± olarak Traynor ailesinde bir iÅŸ bulur.

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Â 14.Arzu TramvayÄ± Ä°MDb 5.9

Â 4 Oscar kazanan bu filmin isminden sÃ¶z edilir edilmez, Marlon Brando'nun eÅŸine adÄ±mlarÄ±n dibinde seslendirdiÄŸi yÃ¼rek parÃ§alayÄ±cÄ± Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden edemeyiz.Ä°lk sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeler, Blanche'Ä±n kendisini derinden etkilemesine raÄŸmen kaba ve huysuz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ Stanley ile hemen ortaya Ã§Ä±kar.

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Â 15.Zor Bir Hayat Ä°MDb 6.6

Â SavaÅŸtan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan partizan, Dongo'da hayatÄ±nÄ± kurtaran Elena (Lea Massari) ile tanÄ±ÅŸÄ±r.

Â SavaÅŸtan sonra Silvio, sol gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ bir gazetede gazeteci olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Roma'ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde, genÃ§ kÄ±zla tekrar tanÄ±ÅŸÄ±r.

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Â 16.Bu Gece Eve GelmeyeceÄŸim Ä°MDb 6.3

Â Bir kadÄ±n hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenir Ã¶ÄŸrenmez, kocasÄ±na gece eve gelmeyeceÄŸini aÃ§Ä±klayan bir not bÄ±rakarak kaÃ§maya karar verir. Beklenmedik karÅŸÄ±laÅŸmalar ve olaylarla birlikte bir yolda yolculuk baÅŸlayacak.

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Â 17.Guguk KuÅŸunun YuvasÄ± Ä°MDb 5.5

Â Film, psikiyatri hastanelerindeki hayat gibi Ã§ok hassas bir konuyu ele alÄ±yor. Film, durumlarÄ± nedeniyle ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸrayan hastalara yapÄ±lan insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleyi kÄ±namaktadÄ±r. Randle Patrick McMurphy, akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ek mi yoksa sahte mi olduÄŸunu deÄŸerlendirmek iÃ§in bir psikiyatri kliniÄŸinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Â 18.Misyon Ä°MDb 5.9

Â KÃ¶le avcÄ±sÄ± Don Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), hedefine ulaÅŸmak iÃ§in ona eÅŸlik edecek. Yerli topluluÄŸun sÃ¶mÃ¼rgecinin sÃ¼rekli tehdidi olmadan barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸayabileceÄŸi bir uyum ortamÄ± yaratmak ister.

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Â 19.YaÄŸmur Adam Ä°MDb 7.4

Â Dustin Hoffman'Ä±n akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ±, tam da savant sendromu ile mÃ¼cadele ettiÄŸini gÃ¶ren en iyi drama filmlerinden biri . Onun yanÄ±nda Top Gun'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan yeni Ã§Ä±kan Ã§ok genÃ§ bir Tom Cruise

Â gÃ¶rÃ¼yoruz. Raymond Babbit, babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra tÃ¼m aile servetini miras alan, akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± olmayan bir adamdÄ±r.

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Â 20.Kader DalgalarÄ± Ä°MDb 7.2

Â 1996'da Lars Von Trier, kendisine Cannes'da BÃ¼yÃ¼k JÃ¼ri Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazandÄ±ran gerÃ§ek bir sinematografik inciye imza attÄ±. Bir Ä°skoÃ§ kÃ¶yÃ¼nde, genÃ§ bir kÄ±z olan Bess (Emily Watson), bir petrol kuyusunda Ã§alÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§i olan Jan'a ( Stellan SkarsgÃ¥rd ) aÅŸÄ±k olur.

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Â 21.Er Ryan'Ä± Kurtarmak (1998) Ä°MDb 7.8

Â Burada drama, tam olarak Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda savaÅŸ alanÄ±na taÅŸÄ±nÄ±yor. Ryan ailesinin AmerikalÄ± dÃ¶rt erkek kardeÅŸi Ã¶ldÃ¼. BeÅŸinci ve en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸul (Tom Hanks tarafÄ±ndan canlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r) bu nedenle gÃ¼venli bir yere getirilmelidir. Film, insanÄ±n kaderi iÃ§in gittikÃ§e adrenal ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir duygusal doruÄŸa tÄ±rmanÄ±yor ve bu hassas gÃ¶revin etrafÄ±nda dÃ¶nÃ¼yor.

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Â 22.Bir RÃ¼ya Ä°Ã§in Requiem (2000) Ä°MDb 6.7

Â Belki de yÃ¶netmen Darren Aronofsky'nin varoluÅŸsal kaderciliÄŸinin Ã§oÄŸunun bulunduÄŸu dramatik filmler arasÄ±nda yer alan film. Dizi, yÄ±lÄ±n mevsimleri (Yaz, Sonbahar ve KÄ±ÅŸ) olarak adlandÄ±rÄ±lan, ancak metaforik olarak ana karakterlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mutluluk ve beklentiler iÃ§in Ã¼Ã§ farklÄ± dÃ¶neme atÄ±fta bulunan Ã¼Ã§ perde Ã¼zerine geliÅŸiyor.

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Â 23.Sevginin AdÄ±mlarÄ± Ä°MDb 6.6

Â Alejandro Gonzalez Inarritu'nun en iyi filmi olmayabilir, ancak muhtemelen en dramatik filmlerden

Â biridir. Hikaye Ã¼Ã§ karakterin hayatÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Paul, Christina ve Jack. Paul (Sean Penn) bir kalp problemiyle uÄŸraÅŸmasÄ± gereken bir matematikÃ§idir. Christina (Naomi Watts), kocasÄ±nÄ±n ve kÄ±zlarÄ±nÄ±n kaybÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmak iÃ§in uyuÅŸturucuya sÄ±ÄŸÄ±nan bir kadÄ±ndÄ±r. Jack (Benicio Del Toro), sadÄ±k bir inanan haline gelen eski bir mahkumdur. ÃœÃ§ kahramanÄ±n hayatÄ± korkunÃ§ bir kazayla kesiÅŸecek.

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Â 24.Elephent Ä°MDb 6.3

Â Elephant kesinlikle Gus Van Sant'Ä±n en dramatik filmlerinden biridir . 1999'da Columbine Lisesi'nde meydana gelen katliamdan gevÅŸek bir ÅŸekilde ilham alan hikaye, normal gÃ¶rÃ¼nen ama trajediye dÃ¶nÃ¼ÅŸecek bir gÃ¼nde bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin hayatÄ±na devam ediyor.

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Â 25.If You Leave Me You Erase You 2004 Ä°MDb 5.7

Â BaÅŸrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duygusal bir dram. YoÄŸun ve derin bir aÅŸk dramÄ±nÄ±n hikayesi. Film, Clementine'in geliÅŸi ve ona olan sevgisi Joel'in hayatÄ±nÄ±n alt Ã¼st olduÄŸunu anlatÄ±yor.

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Â 26.Milyon DolarlÄ±k Yemek Ä°MDb 6.4

Â BaÅŸrolÃ¼nde Hilary Swank'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± en iyi Clint Eastwood filmlerinden biridir. Otuz yaÅŸÄ±ndaki Maggie Fitzgerald, boks ÅŸampiyonu olmak istiyor. GÃ¼Ã§ ve kararlÄ±lÄ±kla boks yÃ¶neticisi Frankie Dunn'Ä± projesine inandÄ±rabilecektir.

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Â 27.Brokeback DaÄŸÄ± (2005) Ä°MDb 6.3

Â Brokeback DaÄŸÄ±, hayatÄ±mÄ±zda en az bir kez deneyimlemeyi umduÄŸumuz, doÄŸanÄ±n bir gÃ¼cÃ¼ gibi patlayan saf ve inandÄ±rÄ±cÄ± aÅŸkÄ± temsil ettiÄŸi iÃ§in sÄ±ralamamÄ±za girmeyi hak ediyor. Kovboylar Ennis (Heath Ledger) ve Jack ( Jake Gyllenhaal ), sÃ¼rÃ¼leri Brokeback DaÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Wyoming kasabasÄ±ndaki bir Ã§iftÃ§i tarafÄ±ndan tutulan iki adamdÄ±r.

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Â 28.YaÄŸcÄ± (2007) Ä°MDb 7.2

Â Daniel Plainview gÃ¼mÃ¼ÅŸ madencisi ve bir gÃ¼n batÄ± Amerika BirleÅŸik Devletleri'nde petrol buluyor ve kÄ±sa sÃ¼rede bir petrol endÃ¼strisi kralÄ± oluyor. Ä°nsan her geÃ§en gÃ¼n daha aÃ§gÃ¶zlÃ¼ hale gelir ve bu durum, kendisini izole etmeye ve aynÄ± zamanda kendinden uzaklaÅŸmasÄ±na neden olur.

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Â 29.DoÄŸanÄ±n Ä°Ã§ine (2007) Ä°MDb 7.3

Â DoÄŸanÄ±n iÃ§ine , belki de son on yÄ±lÄ±n en popÃ¼ler filmi. Sean Penn, Christopher McCandless'Ä±n hikayesini anlatÄ±yor. West Virginia'dan liseden mezun olduktan sonra Alaska'ya gelene kadar iki yÄ±l boyunca tek baÅŸÄ±na bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kmaya karar veren ve terk edilmiÅŸ bir otobÃ¼ste birkaÃ§ ay yaÅŸayan bir Ã§ocuk.

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Â 30.GÃ¶zlerinin SÄ±rrÄ± (2009) 6.3

Â Film Juan Jose Campanella, ancak, orijinal takip edemiyorum remake yapmak iÃ§in AmerikalÄ±lar itmek Ã§ok, son zamanlarÄ±n en iyi Arjantinli filmlerinden biridir. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n federal ajanÄ± olarak 25 yÄ±l hizmet verdikten sonra emekli olan BenjamÃ­n Esposito (Ricardo DarÃ­n), kendisini bir roman yazmaya adamaya karar verir.

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Â 31.Ä°mkansÄ±z (2012) Ä°MDb 7.3

Â Juan Antonio Bayona'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, ancak kelimenin tam anlamÄ±yla bir drama olarak tanÄ±mlanabilir.

Â GerÃ§ek bir hikayeye dayanan film, Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) ve Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu konu alÄ±yor. Aile, Noel tatillerini gÃ¼zel tropik adada geÃ§irmek iÃ§in AralÄ±k 2004'te Tayland'a gelir.

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Â 32.The Great Beauty Ä°MDb 6.7

Â Oscar'da en iyi yabancÄ± film Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len Paolo Sorrentino, The Great Beauty'i Toni Servillo'yla yÃ¶netiyor. Gazeteci Jep Gambardella, bir tiyatro eleÅŸtirmeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve Roma'nÄ±n sosyal olaylarÄ±nÄ± kontrol ediyor.

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Â 33.Hala Alice Ä°MDb 7.6

Â Oscar, Alice Howland rolÃ¼yle En Ä°yi KadÄ±n Oyuncu dalÄ±nda Julianne Moore'a verildi. Bir gecede kendini Alzheimer'Ä±n erken bir formunun dÃ¼nyasÄ±na fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸ bulan gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dinamik bir kadÄ±n.

Â HastalÄ±k onu yavaÅŸ yavaÅŸ hayatÄ±ndan Ã§Ä±karacak, sevdikleriyle ve Ã¶ÄŸretmenlik mesleÄŸiyle iliÅŸkisini kaybetmesine neden olacaktÄ±r.

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Â 34.Ã‡ocukluk (2014) Ä°MDb 5.5

Â Boyhood, Richard Linklater tarafÄ±ndan yÃ¶netilen baÄŸÄ±msÄ±z bir filmdir. 6 ile 19 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun, Mason'un hikayesini ve ailesinin boÅŸanmasÄ±yla iliÅŸkisini ve hayatÄ±ndaki en zor deÄŸiÅŸiklikleri anlatÄ±yor.

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Â 35.Anne 2014 Ä°MDb 6.3

Â Diane, ruhsal bozukluklardan muzdarip bir Ã§ocuÄŸu olan bekar bir anne, sÄ±k sÄ±k rehabilitasyon kurumlarÄ±na girip Ã§Ä±kmasÄ±na neden oluyor. Kyle, ailesiyle Ã¶zel bir baÄŸ kuran kekeleyen ve itaatkÃ¢r yeni bir komÅŸu olarak hayatlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼nÃ¼r.

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Â 36.YÄ±ldÄ±zlararasÄ± (2014) Ä°MDb 7.7

Â Christopher Nolan'Ä±n uzay destanÄ±, bugÃ¼n hala sinemaseverleri onu bir baÅŸyapÄ±t olarak gÃ¶ren ve kusurlarla dolu bir film olarak gÃ¶ren bir kozmik drama. Kesin olan ÅŸey, izleyiciyi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve Ã§eÅŸitli varoluÅŸsal sorulara iten bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.

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Â 37.Gece HayvanlarÄ± (2016) Ä°MDb 5.3

Â Tom Ford'un filmi muhtemelen drama ile gerilim arasÄ±nda kalan bir filmdir, ancak listemizden kesinlikle eksik olamaz. Susan ( Amy Adams ) bir galeri sahibi ve tekdÃ¼ze hayatÄ±nÄ± kocasÄ±yla birlikte Los Angeles'ta yaÅŸÄ±yor.

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Â 38.Sessizlik (2016) Ä°MDb 5.1

Â Martin Scorsese'nin filmi, akÄ±l hocalarÄ± Peder Ferreira'yÄ± bulma niyetiyle Japonya'ya giden iki Portekizli Cizvit babanÄ±n dramatik olaylarÄ±nÄ± anlatÄ±yor. AmerikalÄ± yÃ¶netmenin en yoÄŸun ve dokunaklÄ± dramlarÄ±ndan biridir.Â

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Â 39.Beni AdÄ±nla ara Ä°MDb 6.0

Â Elio, aÅŸkÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yudumlarla keÅŸfeden 16 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuktur. OÄŸlan ve ailesi genellikle yazlarÄ± Ä°talya'da geÃ§irir ve babasÄ± sanat eleÅŸtirmeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in her yaz yanÄ±na bir stajyer alÄ±r.

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Â 40.Bir YÄ±ldÄ±z DoÄŸdu Ä°MDb 6.5

Â AÅŸkÄ± en samimi ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla inceleyen romantik ve derin bir drama. Lady Gaga, ne pahasÄ±na olursa olsun mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na girmek isteyen genÃ§ bir kadÄ±n olan Ally. Bir akÅŸam ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸi kulÃ¼pte Jack, onu fark eden ve onu Ã¶ÄŸrencisi yapan tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir country ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± olarak gelir.

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Â 41.Cildimde Ä°MDb 6.0

Â Film, Stefano Cucchi'nin yasadÄ±ÅŸÄ± uyuÅŸturucu bulundurmaktan tutuklanÄ±p hapse mahkum edilen ve ardÄ±ndan jandarma tarafÄ±ndan dÃ¶vÃ¼lÃ¼p dÃ¶vÃ¼len RomalÄ± bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ±n son haftasÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

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Â 42.Dogman (2018) Ä°MDb 5.5

Â Matteo Garrone yÃ¶nlendirir Dogman iyi son Ä°talyan dram filmlerinden birini. Film, 1988'de Roma'da geÃ§en ve Er Canaro olarak bilinen Pietro De Negri'nin Canaro'nun SuÃ§u olaylarÄ±ndan ya da suÃ§lu ve boksÃ¶r Giancarlo Ricci'nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden esinlenilmiÅŸtir.

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Roma Ä°MDb 7.1

Â Roma, Alfonso Cuaron. Netflix platformunda yayÄ±nlanan film, eleÅŸtirmenler arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±, ayrÄ±ca geÃ§en yÄ±lÄ±n Oscar'larÄ±nda en iyi yÃ¶netmenlik, en iyi yabancÄ± film ve fotoÄŸraf dalÄ±nda birÃ§ok Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.

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Â 44.Bir DÃ¼ÄŸÃ¼n Hikayesi Ä°MDb 6.9

Â Charlie parlak, yetenekli ve baÅŸarÄ±lÄ± bir tiyatro yÃ¶netmenidir. Sinemadaki hayalini tiyatroda kocasÄ±nÄ±n ÅŸirketinde rol almak iÃ§in terk eden aktris Nicole ile evli. Ä°kisinin bir oÄŸlu var. Henry ve New York'ta yaÅŸÄ±yor. Los Angeles'ta bir TV dizisinde Nicole'a baÅŸrol teklif edildiÄŸinde, zaten titrek olan evlilikleri kesin bir krize girer.Â

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Â 45.Parazit Ä°MDb 7.3

Â 130 dakikalÄ±k sÃ¼resiyle izleyiciyi tam anlamÄ±yla yÃ¼celten bir film iÃ§in hak edilmiÅŸ bir zafer. MÃ¼thiÅŸ yazÄ±, ironi ve trajedinin karÄ±ÅŸÄ±mÄ±, mÃ¼kemmel bir oyuncu kadrosu ve derin sosyolojik analiz, Parasite'i son yÄ±llarÄ±n en iyi drama filmlerinden biri yapÄ±yor.Â

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Â 46.Joker (2019) Ä°MDb 7.1

Â 2019'da gÃ¶rÃ¼lecek drama filmleri arasÄ±nda Joker, Joaquin Phoenix'in baÅŸrolÃ¼nÃ¼ oynadÄ±ÄŸÄ± Todd Phillips'in Auteur Sinecomic'i olamaz. AnÄ±tsal performansÄ±yla Phonex, 2020'de En Ä°yi Erkek Oyuncu Oscar'Ä±nÄ± kazandÄ±. Arthur Fleck'in artÄ±k dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ bir varoluÅŸun dayanÄ±lmaz aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nda boyun eÄŸdiÄŸi ÅŸiddetli Ã¶fke patlamasÄ±yla Ã¶rtÃ¼ÅŸÃ¼yor.

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Â 47.AcÄ± ve Zafer Ä°MDb 6.7

Â Hikaye, uzun sÃ¼redir yaratÄ±cÄ± bir bloÄŸun kurbanÄ± olan bir film yÃ¶netmeni olan Salvador Mallo'nun hikayesidir. Hem fiziksel hem de psikosomatik bozukluklardan muzdariptir ve Ã§oÄŸu zaman geÃ§miÅŸe baÄŸlÄ± olarak anÄ±larla dolu bir hayat yaÅŸar. Eski bir arkadaÅŸÄ± Alberto ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, Salvador'un krizi derinleÅŸir ve yÃ¶netmen eroin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurbanÄ± olur.

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Â 48.1917 (2019) Ä°MDb 7.7

Â 6 Nisan 1917'de, Alman ordusu batÄ± cephesinin bir kesiminden geri Ã§ekilmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor; ancak havadan keÅŸif, bunun stratejik bir hareket olduÄŸunu keÅŸfeder. OnbaÅŸÄ± Blake ve Schofield, taburunun planlanan saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in Albay Mackenzie'yi teslim etmekle gÃ¶revlendirilir. Neredeyse imkansÄ±z bir giriÅŸim baÅŸlar. 1917 ÅŸÃ¼phesiz teknik bir baÅŸarÄ±dÄ±r; ama asla, bir anlÄ±ÄŸÄ±na bile olsa, stil seÃ§imine baÄŸlÄ±lÄ±k izleyicinin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmaz.

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KÃ¶tÃ¼ Sular Ä°MDb 6.9

Â Rob Bilott, kimya ÅŸirketlerini savunan bir hukuk firmasÄ±nÄ±n ortaÄŸÄ± olan bir Ã§evre avukatÄ±dÄ±r. Bir yetiÅŸtirici, ondan yasal yardÄ±m istemek iÃ§in stÃ¼dyosuna geldiÄŸinde 1998'dir. Ã‡iftliÄŸindeki yÃ¼zlerce hayvan acÄ± iÃ§inde Ã¶lÃ¼yor; Bilott, DuPont'un suÃ§lu olduÄŸunu kanÄ±tlamak iÃ§in ona kimyasallarÄ± suya dÃ¶kerek yardÄ±m etmelidir. BÃ¶ylece yÄ±llarca sÃ¼recek ve avukatÄ±n kariyerini ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ± zorlayacak bir hukuk savaÅŸÄ± baÅŸlar.

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Masallar Ä°MDb 6.6

Â Film, son Berlin Film Festivali'nde En Ä°yi Senaryo dalÄ±nda GÃ¼mÃ¼ÅŸ AyÄ± kazandÄ± ve Spinaceto mahallesindeki bazÄ± ailelerin hikayelerine odaklanÄ±yor. BaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nerebileceÄŸinin aksine, bir peri masalÄ±ndan Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaktayÄ±z. AslÄ±nda, patlayana kadar bÃ¼yÃ¼yen bu ailelerin varoluÅŸsal tedirginliÄŸindeki artÄ±ÅŸÄ±, Ã¶zellikle Ã§ocuklar Ã¼zerinde dramatik sonuÃ§lar doÄŸurarak takip ediyoruz. AslÄ±nda insanÄ±n en karanlÄ±k taraflarÄ±na Ä±ÅŸÄ±k tutan bir peri masalÄ±dÄ±r.

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