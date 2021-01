İzlenecek dramatik filmlerin listesi kesinlikle uzundur. Sizin için en kalitesi olan duygusal filmleri bir araya getirdik. Bazen ağlama ve gündelik stresten buharı atma ihtiyacı hissedersin. İşte bu gibi durumlarda izleyebileceğiniz 50 filmi burada yer alıyor. Aşağıda sinema tarihinin en ünlü ve en etkili olanlarını ağlatacak en iyi filmleri seçtik. Türün kültü olan ve herkesin en az bir kez görmesi gereken ünlü başlıklardır.

1.Dumbo İMDb 7.1

Dumbo, bir sirkte doğan bebek bir fildir. Bununla birlikte, köpek yavrusu kulaklarında bir şekil bozukluğuna sahiptir, aslında normalden daha büyüktür, öyle ki yürürken tökezler. Anne Jumbo ona karşı çok korumacıdır ve bu nedenle eğitmenlere saldırır.

2.Hayalet İMDb 7.7

Sinemanın en güzel sahnelerinden biri kim en az bir kez heyecanlanmadı? Patrick Swayze'nin hayaletinin Demi Moore'u toprak kap modellerken kucaklar. Sam, bir kavgaya karıştıktan ve öldürüldükten sonra, sevgili Molly'sine ruh biçiminde geri döner.

3.Shindler'in Listesi İMDb 7.3

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaklaşık 1200 Yahudiyi Nazi zulmünden kurtaran Oskar Schindler'in öyküsü. Bir Alman girişimci olarak Krakow'daki fabrikasında alet yapmak için Yahudileri istihdam etti. Gerçek bir hikayeye dayanan film, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini ve dramını yeniden izliyor.

4.Philedelphia İMDb 7.0

Andrew, büyük bir Philadelphia hukuk firmasında çalışan eşcinsel bir avukattır. Bir gün sebepsiz yere havaya fırlatılır, sonra nedenini keşfedeceğiz. Aslında, adam AIDS'ten etkilenmiştir ve hastalık hala çok az çalışıldığı için, sosyal dışlanma ve aşırı durumlarda işten çıkarılma için bir neden olmuştur.

5.Forrest Gump (1994) İMDb 7.0

Oscar, Georgia, Savannah'da büyüyen otistik bir çocuk olan Forrest Gump'ı Tom Hanks oynuyor. Film, Vietnam'daki savaştan Watergate skandalına kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli olayların izini süren bir yetişkin haline gelen küçük Forrest'in hayatını anlatıyor.

6.Titanik İMDb 8.7

Jack ve Roseşimdiye kadar yapılmış en büyük okyanus gemisi olan Titanik'te birbirlerini tanıyorlar ve çoğu kişi tarafından "batmaz" olarak tanımlanıyor. Ama kaderi tam da bu. Aslında, 12 Nisan 1912 gecesi Titanik, bir buzdağıyla çarpıştıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına battı.

7.Yeşil Yol İMDb 7.0

Hapishane aslında ölüm cezasına çarptırılan mahkumların bulunduğu bir cezaeviydi. Mil, insanların elektrikli sandalyeye ulaşmadan önce kat ettikleri son yol, yeşil çünkü zemin asit yeşili bir renktedir. Çocuk öldürmekten haksız yere hüküm giymiş kocaman bir siyahi olan John Coffey de hapishanede tutulur.

8.Brokeback Dağı (2005) İMDb 6.3

Sadece Heath Ledger adını duymak bile birçok kişiyi gözyaşı dökecek. Çok erken vefat eden ve sinema dünyasına kesinlikle çok daha fazlasını verebilecek olan, kuşağının en iyi yükselen oyuncularından biri.

9.Marley ve Ben İMDb 7.1

Yeni evliler John ve Jenny Grogan, her ikisi de gazeteci olarak iş buldukları Florida'ya taşınır. John ve Jenny, yeni evi ve kariyerlerini yöneterek evliliğin zorluklarıyla yüzleşir. Jenny çocuklar hakkında konuşmaya başladığında, baba olmaktan korkan John, ona bir Labrador Retriever yavrusu verir.

10.Hakhiko İMDb 6.9

Parker, ders verdiği okula gitmek için her gün gidip gelen bir müzik öğretmenidir. Bir gün istasyonda bir Akita Inu yavrusu bulur ve onu eve götürmeye karar verir. Karısının hayır olmasına rağmen, köpek yavrusu kalır ve o günden itibaren her gün Parker'a istasyona kadar eşlik eder.

11.Bir Gün İMDb 6.6

Anne Hthaway ve Jim Sturgess, 1988'den beri her yıl aynı gün buluşmaya karar veren Edinburgh'dan iki mezun olan Emma ve Dexter'dır. Emma hayalperest ama aynı zamanda gerçekçidir, Dexter ise dürtüseldir ve iletişim dünyasına girmeyi hayal eder.

12.Sefiller (2012) İMDb 7.3

Sefiller, Tom Hooper tarafından yönetilen, Victor Hugo'nun herkesin öldüğü ünlü romanına dayanan aynı adlı müzikalden uyarlanan 2012 yapımı bir filmdir. Ama gerçekten, kelimenin tam anlamıyla, kimse kurtarılmadı.

13.Senden Önce (2016) İMDb 6.3

Emilia Clarke, ejderhaların annesinin kıyafetlerini çıkarır ve sevgi dolu Louisa Clark genç İngiliz kızının kıyafetlerini giyer. Uzun süre çalıştığı dükkandan kovulan Louisa, bir kaza sonrası çiftin oğlu William Guadriplegic için bakıcı olarak Traynor ailesinde bir iş bulur.

14.Arzu Tramvayı İMDb 5.9

4 Oscar kazanan bu filmin isminden söz edilir edilmez, Marlon Brando'nun eşine adımların dibinde seslendirdiği yürek parçalayıcı çığlığı düşünmeden edemeyiz.İlk sürtüşmeler, Blanche'ın kendisini derinden etkilemesine rağmen kaba ve huysuz olduğunu düşündüğü Stanley ile hemen ortaya çıkar.

15.Zor Bir Hayat İMDb 6.6

Savaştan kaçmaya çalışan partizan, Dongo'da hayatını kurtaran Elena (Lea Massari) ile tanışır.

Savaştan sonra Silvio, sol görüşlü bir gazetede gazeteci olarak çalıştığı Roma'ya döndüğünde, genç kızla tekrar tanışır.

16.Bu Gece Eve Gelmeyeceğim İMDb 6.3

Bir kadın hamile olduğunu öğrenir öğrenmez, kocasına gece eve gelmeyeceğini açıklayan bir not bırakarak kaçmaya karar verir. Beklenmedik karşılaşmalar ve olaylarla birlikte bir yolda yolculuk başlayacak.

17.Guguk Kuşunun Yuvası İMDb 5.5

Film, psikiyatri hastanelerindeki hayat gibi çok hassas bir konuyu ele alıyor. Film, durumları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan hastalara yapılan insanlık dışı muameleyi kınamaktadır. Randle Patrick McMurphy, akıl hastalığının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu değerlendirmek için bir psikiyatri kliniğinde gözaltına alındı.

18.Misyon İMDb 5.9

Köle avcısı Don Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), hedefine ulaşmak için ona eşlik edecek. Yerli topluluğun sömürgecinin sürekli tehdidi olmadan barış içinde yaşayabileceği bir uyum ortamı yaratmak ister.

19.Yağmur Adam İMDb 7.4

Dustin Hoffman'ın akıl hastalığı, tam da savant sendromu ile mücadele ettiğini gören en iyi drama filmlerinden biri . Onun yanında Top Gun'ın başarısından yeni çıkan çok genç bir Tom Cruise

görüyoruz. Raymond Babbit, babasının ölümünden sonra tüm aile servetini miras alan, akıl hastalığı olmayan bir adamdır.

20.Kader Dalgaları İMDb 7.2

1996'da Lars Von Trier, kendisine Cannes'da Büyük Jüri Ödülü'nü kazandıran gerçek bir sinematografik inciye imza attı. Bir İskoç köyünde, genç bir kız olan Bess (Emily Watson), bir petrol kuyusunda çalışan bir işçi olan Jan'a ( Stellan Skarsgård ) aşık olur.

21.Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) İMDb 7.8

Burada drama, tam olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş alanına taşınıyor. Ryan ailesinin Amerikalı dört erkek kardeşi öldü. Beşinci ve en küçük oğul (Tom Hanks tarafından canlandırılmıştır) bu nedenle güvenli bir yere getirilmelidir. Film, insanın kaderi için gittikçe adrenal ve üzücü bir duygusal doruğa tırmanıyor ve bu hassas görevin etrafında dönüyor.

22.Bir Rüya İçin Requiem (2000) İMDb 6.7

Belki de yönetmen Darren Aronofsky'nin varoluşsal kaderciliğinin çoğunun bulunduğu dramatik filmler arasında yer alan film. Dizi, yılın mevsimleri (Yaz, Sonbahar ve Kış) olarak adlandırılan, ancak metaforik olarak ana karakterlerin yaşadığı mutluluk ve beklentiler için üç farklı döneme atıfta bulunan üç perde üzerine gelişiyor.

23.Sevginin Adımları İMDb 6.6

Alejandro Gonzalez Inarritu'nun en iyi filmi olmayabilir, ancak muhtemelen en dramatik filmlerden

biridir. Hikaye üç karakterin hayatını anlatıyor. Paul, Christina ve Jack. Paul (Sean Penn) bir kalp problemiyle uğraşması gereken bir matematikçidir. Christina (Naomi Watts), kocasının ve kızlarının kaybıyla başa çıkmak için uyuşturucuya sığınan bir kadındır. Jack (Benicio Del Toro), sadık bir inanan haline gelen eski bir mahkumdur. Üç kahramanın hayatı korkunç bir kazayla kesişecek.

24.Elephent İMDb 6.3

Elephant kesinlikle Gus Van Sant'ın en dramatik filmlerinden biridir . 1999'da Columbine Lisesi'nde meydana gelen katliamdan gevşek bir şekilde ilham alan hikaye, normal görünen ama trajediye dönüşecek bir günde bazı öğrencilerin hayatına devam ediyor.

25.If You Leave Me You Erase You 2004 İMDb 5.7

Başrollerini Jim Carrey ve Kate Winslet'in paylaştığı duygusal bir dram. Yoğun ve derin bir aşk dramının hikayesi. Film, Clementine'in gelişi ve ona olan sevgisi Joel'in hayatının alt üst olduğunu anlatıyor.

26.Milyon Dolarlık Yemek İMDb 6.4

Başrolünde Hilary Swank'ın oynadığı en iyi Clint Eastwood filmlerinden biridir. Otuz yaşındaki Maggie Fitzgerald, boks şampiyonu olmak istiyor. Güç ve kararlılıkla boks yöneticisi Frankie Dunn'ı projesine inandırabilecektir.

27.Brokeback Dağı (2005) İMDb 6.3

Brokeback Dağı, hayatımızda en az bir kez deneyimlemeyi umduğumuz, doğanın bir gücü gibi patlayan saf ve inandırıcı aşkı temsil ettiği için sıralamamıza girmeyi hak ediyor. Kovboylar Ennis (Heath Ledger) ve Jack ( Jake Gyllenhaal ), sürüleri Brokeback Dağı'na götürmek için Wyoming kasabasındaki bir çiftçi tarafından tutulan iki adamdır.

28.Yağcı (2007) İMDb 7.2

Daniel Plainview gümüş madencisi ve bir gün batı Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol buluyor ve kısa sürede bir petrol endüstrisi kralı oluyor. İnsan her geçen gün daha açgözlü hale gelir ve bu durum, kendisini izole etmeye ve aynı zamanda kendinden uzaklaşmasına neden olur.

29.Doğanın İçine (2007) İMDb 7.3

Doğanın içine , belki de son on yılın en popüler filmi. Sean Penn, Christopher McCandless'ın hikayesini anlatıyor. West Virginia'dan liseden mezun olduktan sonra Alaska'ya gelene kadar iki yıl boyunca tek başına bir yolculuğa çıkmaya karar veren ve terk edilmiş bir otobüste birkaç ay yaşayan bir çocuk.

30.Gözlerinin Sırrı (2009) 6.3

Film Juan Jose Campanella, ancak, orijinal takip edemiyorum remake yapmak için Amerikalılar itmek çok, son zamanların en iyi Arjantinli filmlerinden biridir. Savcılığın federal ajanı olarak 25 yıl hizmet verdikten sonra emekli olan Benjamín Esposito (Ricardo Darín), kendisini bir roman yazmaya adamaya karar verir.

31.İmkansız (2012) İMDb 7.3

Juan Antonio Bayona'nın çalışması, ancak kelimenin tam anlamıyla bir drama olarak tanımlanabilir.

Gerçek bir hikayeye dayanan film, Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) ve üç çocuğunu konu alıyor. Aile, Noel tatillerini güzel tropik adada geçirmek için Aralık 2004'te Tayland'a gelir.

32.The Great Beauty İMDb 6.7

Oscar'da en iyi yabancı film ödülüne layık görülen Paolo Sorrentino, The Great Beauty'i Toni Servillo'yla yönetiyor. Gazeteci Jep Gambardella, bir tiyatro eleştirmeni olarak çalışmalarını ve Roma'nın sosyal olaylarını kontrol ediyor.

33.Hala Alice İMDb 7.6

Oscar, Alice Howland rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Julianne Moore'a verildi. Bir gecede kendini Alzheimer'ın erken bir formunun dünyasına fırlatılmış bulan güçlü ve dinamik bir kadın.

Hastalık onu yavaş yavaş hayatından çıkaracak, sevdikleriyle ve öğretmenlik mesleğiyle ilişkisini kaybetmesine neden olacaktır.

34.Çocukluk (2014) İMDb 5.5

Boyhood, Richard Linklater tarafından yönetilen bağımsız bir filmdir. 6 ile 19 yaşları arasında bir çocuğun, Mason'un hikayesini ve ailesinin boşanmasıyla ilişkisini ve hayatındaki en zor değişiklikleri anlatıyor.

35.Anne 2014 İMDb 6.3

Diane, ruhsal bozukluklardan muzdarip bir çocuğu olan bekar bir anne, sık sık rehabilitasyon kurumlarına girip çıkmasına neden oluyor. Kyle, ailesiyle özel bir bağ kuran kekeleyen ve itaatkâr yeni bir komşu olarak hayatlarında görünür.

36.Yıldızlararası (2014) İMDb 7.7

Christopher Nolan'ın uzay destanı, bugün hala sinemaseverleri onu bir başyapıt olarak gören ve kusurlarla dolu bir film olarak gören bir kozmik drama. Kesin olan şey, izleyiciyi düşünmeye ve çeşitli varoluşsal sorulara iten bir üründür.

37.Gece Hayvanları (2016) İMDb 5.3

Tom Ford'un filmi muhtemelen drama ile gerilim arasında kalan bir filmdir, ancak listemizden kesinlikle eksik olamaz. Susan ( Amy Adams ) bir galeri sahibi ve tekdüze hayatını kocasıyla birlikte Los Angeles'ta yaşıyor.

38.Sessizlik (2016) İMDb 5.1

Martin Scorsese'nin filmi, akıl hocaları Peder Ferreira'yı bulma niyetiyle Japonya'ya giden iki Portekizli Cizvit babanın dramatik olaylarını anlatıyor. Amerikalı yönetmenin en yoğun ve dokunaklı dramlarından biridir.

39.Beni Adınla ara İMDb 6.0

Elio, aşkı küçük yudumlarla keşfeden 16 yaşında bir çocuktur. Oğlan ve ailesi genellikle yazları İtalya'da geçirir ve babası sanat eleştirmeni olarak çalışmasına yardımcı olmak için her yaz yanına bir stajyer alır.

40.Bir Yıldız Doğdu İMDb 6.5

Aşkı en samimi ayrıntılarıyla inceleyen romantik ve derin bir drama. Lady Gaga, ne pahasına olursa olsun müzik dünyasına girmek isteyen genç bir kadın olan Ally. Bir akşam şarkı söylediği kulüpte Jack, onu fark eden ve onu öğrencisi yapan tanınmış bir country şarkıcısı olarak gelir.

41.Cildimde İMDb 6.0

Film, Stefano Cucchi'nin yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan tutuklanıp hapse mahkum edilen ve ardından jandarma tarafından dövülüp dövülen Romalı bir çocuğun hayatının son haftasını anlatıyor.

42.Dogman (2018) İMDb 5.5

Matteo Garrone yönlendirir Dogman iyi son İtalyan dram filmlerinden birini. Film, 1988'de Roma'da geçen ve Er Canaro olarak bilinen Pietro De Negri'nin Canaro'nun Suçu olaylarından ya da suçlu ve boksör Giancarlo Ricci'nin öldürülmesinden esinlenilmiştir.

Roma İMDb 7.1

Roma, Alfonso Cuaron. Netflix platformunda yayınlanan film, eleştirmenler arasında büyük bir başarı yakaladı, ayrıca geçen yılın Oscar'larında en iyi yönetmenlik, en iyi yabancı film ve fotoğraf dalında birçok ödül kazandı.

44.Bir Düğün Hikayesi İMDb 6.9

Charlie parlak, yetenekli ve başarılı bir tiyatro yönetmenidir. Sinemadaki hayalini tiyatroda kocasının şirketinde rol almak için terk eden aktris Nicole ile evli. İkisinin bir oğlu var. Henry ve New York'ta yaşıyor. Los Angeles'ta bir TV dizisinde Nicole'a başrol teklif edildiğinde, zaten titrek olan evlilikleri kesin bir krize girer.

45.Parazit İMDb 7.3

130 dakikalık süresiyle izleyiciyi tam anlamıyla yücelten bir film için hak edilmiş bir zafer. Müthiş yazı, ironi ve trajedinin karışımı, mükemmel bir oyuncu kadrosu ve derin sosyolojik analiz, Parasite'i son yılların en iyi drama filmlerinden biri yapıyor.

46.Joker (2019) İMDb 7.1

2019'da görülecek drama filmleri arasında Joker, Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Todd Phillips'in Auteur Sinecomic'i olamaz. Anıtsal performansıyla Phonex, 2020'de En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Arthur Fleck'in artık dışlanmış bir varoluşun dayanılmaz ağırlığını kaldıramadığında boyun eğdiği şiddetli öfke patlamasıyla örtüşüyor.

47.Acı ve Zafer İMDb 6.7

Hikaye, uzun süredir yaratıcı bir bloğun kurbanı olan bir film yönetmeni olan Salvador Mallo'nun hikayesidir. Hem fiziksel hem de psikosomatik bozukluklardan muzdariptir ve çoğu zaman geçmişe bağlı olarak anılarla dolu bir hayat yaşar. Eski bir arkadaşı Alberto ile tanıştığında, Salvador'un krizi derinleşir ve yönetmen eroin bağımlılığının kurbanı olur.

48.1917 (2019) İMDb 7.7

6 Nisan 1917'de, Alman ordusu batı cephesinin bir kesiminden geri çekilmiş gibi görünüyor; ancak havadan keşif, bunun stratejik bir hareket olduğunu keşfeder. Onbaşı Blake ve Schofield, taburunun planlanan saldırısını durdurmak için Albay Mackenzie'yi teslim etmekle görevlendirilir. Neredeyse imkansız bir girişim başlar. 1917 şüphesiz teknik bir başarıdır; ama asla, bir anlığına bile olsa, stil seçimine bağlılık izleyicinin katılımını ortadan kaldırmaz.

Kötü Sular İMDb 6.9

Rob Bilott, kimya şirketlerini savunan bir hukuk firmasının ortağı olan bir çevre avukatıdır. Bir yetiştirici, ondan yasal yardım istemek için stüdyosuna geldiğinde 1998'dir. Çiftliğindeki yüzlerce hayvan acı içinde ölüyor; Bilott, DuPont'un suçlu olduğunu kanıtlamak için ona kimyasalları suya dökerek yardım etmelidir. Böylece yıllarca sürecek ve avukatın kariyerini ve özel hayatını zorlayacak bir hukuk savaşı başlar.

Masallar İMDb 6.6

Film, son Berlin Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında Gümüş Ayı kazandı ve Spinaceto mahallesindeki bazı ailelerin hikayelerine odaklanıyor. Başlığın önerebileceğinin aksine, bir peri masalından ışık yılı uzaktayız. Aslında, patlayana kadar büyüyen bu ailelerin varoluşsal tedirginliğindeki artışı, özellikle çocuklar üzerinde dramatik sonuçlar doğurarak takip ediyoruz. Aslında insanın en karanlık taraflarına ışık tutan bir peri masalıdır.