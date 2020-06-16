Edebiyat Festivali online başladı

Türkiye Avrupa Vakfı ve Kalem Kültür Derneği ortaklığında düzenlen İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştiriliyor.

#itef2020ekranda sloganıyla harekete geçen festival, “Günebakan Edebiyat” temasıyla dün başladı ve 19 Haziran’a dek 12. defa edebiyatseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında, dünyaca tanınan 8 yabancı yazar ve toplamda 13 konuşmacının yer alacağı, tüm edebiyatseverlerin ücretsiz olarak katılıp izleyebileceği etkinlikler düzenlenecek.

Anında çevirinin yapılacağı etkinliklerde izleyicilerin programları Türkçe seçeneğiyle takip etmesi de mümkün olacak. Yazar Amin Maalouf ile başlayacak etkinlik serisinde yazarlar Alejandro Zambra, Yan Lianke, Jeff Moore, Şebnem İşigüzel, Vladimir Pistalo, Darren Simpson, Eva Meijer, David Nicholls yer alacak. Eylül ayında ise #itef2020sokakta ile Türkiyeli ve yabancı yazarlar İstanbul’un kültürel mekanlarında edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

Zambra bugün ekranda

#itef2020ekranda’nın bugünkü etkinliği ise “Latin Amerika’nın sesi: Alejandro Zambra”. Zambra 21.00’de başlayacak etkinlikte hem kitaplarını anlatacak hem de Latin Amerika’da yaşanan gelişmeleri okurları ile paylaşacak.

Çin’in yasaklı yazarı #itef2020 ekranda

Pekin’de yaşayan Çinli yazar Yan Lianke, ülkenin en ünlü yazarlarından biri. Türkçeye “Günler, Aylar, Yıllar” kitabı çevrilen yazar yarın saat 19.00’da #itef2020ekranda’da okurlarının karşısında olacak. Edebiyatı üzerine bir sohbet gerçekleştirecek olan yazarın en güncel konulardan biri olan koronavirüs salgını hakkında söyleyecekleri ise merak edilen konulardan.