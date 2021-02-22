Edgar Wright’dan Stephen King uyarlaması

Filmin yapımcısı Paramount Pictures olacak. Geçen ay Sundance Film Festivali’nde müzik belgeseli “The Sparks Brothers”ı sunan Wright’ın biten kurmaca filmi

“Last Night in Soho” pandemi nedeniyle ertelendi ve izleyiciyle buluşmayı bekliyor. King’in 1985’de yayımlanan distopya romanı “The Running Man”, 1987 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Paul Michael Glaser’ın imzasını taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Arnold Schwarzenegger, María Conchita Alonso ve Richard Dawson yer alıyordu. 2025 yılında geçen roman, ekonomik bir krizde bir yarışmaya katılan bir adamın peşindeki katillerden kaçması merkeze alıyor.