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21.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ekin Bernay Tate’de

Uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul sanatçısı Ekin Bernay, performansı ve atölye çalışmasıyla Tate tarafından gerçekleştirilen Resilient Responses’a davet edildi.

Ekin Bernay Tate’de

Tate Müzesi Genel Program Küratörü Annie Bicknell küratörlüğünde gerçekleştirilen ve Bruce Nauman’a atıfta bulunan “Resilient Responses” adlı videoda; performans, dans ve müzik alanında çalışan Thomas Heyes, Ekin Bernay ve Rowdy SS ile Rebecca Bellantoni yer aldı. Prömiyeri, 4 Şubat Perşembe günü Tate Müzesi’nin internet sitesainde çevrimiçi olarak gerçekleşen Resilient Responses performans videosu 4 Mart’a kadar izleyicilere ulaşmaya devam edecek.

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