Ekin Bernay Tate’de

Tate Müzesi Genel Program Küratörü Annie Bicknell küratörlüğünde gerçekleştirilen ve Bruce Nauman’a atıfta bulunan “Resilient Responses” adlı videoda; performans, dans ve müzik alanında çalışan Thomas Heyes, Ekin Bernay ve Rowdy SS ile Rebecca Bellantoni yer aldı. Prömiyeri, 4 Şubat Perşembe günü Tate Müzesi’nin internet sitesainde çevrimiçi olarak gerçekleşen Resilient Responses performans videosu 4 Mart’a kadar izleyicilere ulaşmaya devam edecek.



