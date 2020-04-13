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13.04.2020 - 14:02 |

Elçin Orçun ve Beaten Fame'den tekli

Elçin Orçun, One Might Stand ile kurduğu, yerli sahnenin cesur yüreği Beaten Fame gurubu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İkili bağımsız olarak çıkarttıkları ‘’Senin Yüzünden’’ teklisini 10 Nisan günü tüm dijital platformlarda yayımladı.

Elçin Orçun ve Beaten Fame'den tekli

Senin Yüzünden teklisinin prodüksiyonu One Might Stand’e, söz ve müziğiyse Elçin Orçun’a ait. Son dönemlerde, corona virüsü nedeniyle evde kal çağrılarına destek veren Beaten Fame grubu, müziğin iyileştirici gücüne inanıyor. 

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