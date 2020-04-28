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28.04.2020 - 07:00 |

Eliyahu’nun ilk Türkçe şarkısı yayında

Türkiye’de sevilen, dünyaca ünlü kamança ustası Mark Eliyahu, Fuat Güner ile birlikte seslendirdiği ilk Türkçe şarkısı “Nefes Yerine”yi yayınladı.

Eliyahu’nun ilk Türkçe şarkısı yayında

Mark Eliyahu, karantinadan önce İstanbul’un en güzel yerlerinde video klibi çekilen şarkı ile ilgili duygularını şöyle anlattı: “Türkiye ve kültürü benim için her zaman çok özeldi. Türk halkı, kültürü ve elbette müziğinden çok etkilendim. Son 5 yılda Türkiye’deki hayran kitlem büyüdü ve Türkiye’de çok zaman geçiriyorum. İlk Türkçe şarkımı yapmak için doğru zamanı ve doğru kişiyi bekliyordum. Fuat Güner ile tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu şarkıyı bestelediğimde, Fuat Güner’in yazacağı şarkı sözlerini duyabiliyordum, bu yüzden onunla iletişime geçtim, o da şarkıyı sevdi ve müziğe tam olarak uyan harika sözler yazdı.”

Tilkiyi elleriyle besliyorlarAdıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.
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