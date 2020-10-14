Emre Yavuz'dan Rahmaninov albümü

Emre Yavuz, gerçekleştirdiği ‘Beethoven Turnesi’ ve ‘Uluslararası Rahmaninov Turnesi’ ve aldığı ödüllerle geçtiğimiz yıllarda adından övgü ile söz ettirmişti. Bösendorfer Sanatçısı piyanist Yavuz; 15. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması birinciliği ve Schubert Özel Ödülü’nün, 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması üçüncülüğü ve Kissingen Piyano Olimpiyatları birinciliğinin de sahibi. Yurt dışında çok önemli sanat ve medya kuruluşları tarafından desteklenen Yavuz, ülkemizde de verdiği konserlerle ve ‘Sanatta Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası’ndan yararlanan son ‘Harika Çocuk’ olarak da tanınıyor.

Emre Yavuz, Rus besteci Sergey Rahmaninov’un eserlerini seslendirdiği; yurt içi ve dışında düzenlenen resital, oda müziği ve orkestralı konserleri kapsayan Uluslararası Rahmaninov Turnesi’ne bestecinin doğum yıldönümü olan 1 Nisan 2018’de bir resitalle başlamıştı. Türkiye ve Avrupa’da çok sayıda şehirde verdiği konserlerde çaldığı eserlerin yorumlandığı albümde Rahmaninov’un 2. Piyano Sonatı (Op. 36) ve 10 Prelüd (Op.23) eserleri yer alıyor.

Albüm, 2019 Aralık ayında Bösendorfer’in Viyana’daki piyano fabrikasında kaydedildi. Emre Yavuz’un çok sayıda farklı piyano modeli arasından yaptığı seçim sonucunda kayıtta Bösendorfer’in yeni ‘Vienna Concert’ modeli kullanıldı. Albümün kitapçığında hazırlık sürecinin derinliğini ve eserler hakkında bilgileri görmek mümkün. Kullanılan metinler sanatçı Emre Yavuz tarafından kaleme alındı.