En Yeni Filmler: 2021'de Çıkacak Olan Ve Merakla Beklenen En Yeni Filmler

En yeni filmler her türden olan filmlerdir. Özellikle bilim kurgu gibi film türleri son yıllarda daha fazla yaygınlaşmıştır. Hazırlanan bu listede istediğiniz filmi izleyebilirsiniz. Bu listede en kaliteli yeni filmler yer almaktadır. Özellikle film izlemeyi seviyorsanız bu listeye göz atarak daha önce izlemediğiniz bu filmleri izleyerek çok keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Her yaşa uygun olan bu filmler ailecek de izleyebileceğiniz aile filmleri ile de doludur. Aynı zamanda savaş filmleri ve korku filmleri listesini de yine bu en yeni filmler listesinde bulabilirsiniz. Bu listedeki filmlerin IMDb puanlarını da yine sizler için derledik. En güzel filmleri bu şekilde izleyerek son yıllarda çıkmış olan bu yapıtları dilediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Aynı zamanda listede Netflix platformuna çekilmiş olan özel içerikli en yeni filmler de bulunmaktadır. Sizler de bu filmleri izleyerek keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

1) Avengers Endgame

Son yıllarda gösterime girmiş olan bir filmdir. Avengers endgame filmi için 8.9 IMDb puanı layık görülmüştür. Bu film 2019 yılında gösterime girmiş ve son yılların en beğenilen filmlerinden birisi olmuştur. Aksiyon fantastik ve macera filmlerinden olan Avengers Endgame filmi izleyici tarafından tam not almayı da başarmıştır. Bir marvel yapımlı filmdir.

2) Captain Marvel

8.5 IMDb puanı ile son yıllarda gösterime girmiş olan bir filmdir. Captain Marvel yine Marvel yapımlı bir diğer filmdir. Oldukça sürükleyici bir senaryoya sahip olan bu film de 2019 yılında gösterime girmiş ve izleyici tarafından beğenilen bir dizi olmuştur. Aksiyon fantastik ve bilim kurgu filmlerinden biridir.

3) Tenet

2020 yılında gösterime girmiş en yeni filmlerden biri de Tenet filmidir. Tenet filmi için Christopher Nolan filmlerinden biri de denilebilir. Başrolünde John David Washington gibi oyuncular yer aldığı bu filim bir aksiyon ve bilim kurgu filmidir. 2020 yılına damga vurmayı başarmış olan Tenet filmi 7.6 IMDb puanı almıştır.

4) Greyhound

2020 yılında gösterime girmiş olan bir diğer filmdir. Greyhound 2. dünya savaşını anlatan çok sürükleyici bir filmdir. Bu film 7.0 kullanıcıları oylarına layık görülmüştür. Filmin yönetmeni de Aaron Schneiderdir. Filmin başrol oyuncuları ise ünlü oyunculardan olan Tom Hanks ve Elisabeth Shue gibi isimlerdir. Oldukça beğenilen bir savaş filmi olmuştur.

5) The Trial Of The Chicago 7

2020 yılında gösterime girmiş olan oldukça taze ve yeni bir filmdir. Bu film 7.8 IMDb puanı almıştır. Gerçek bir olaydan esinlenerek yapılan bu film dram tarih ve gerilim filmidir. Netflix'de yer alan en iyi filmler listesinde de yer alan bu filmin yönetmeni Aaron Sorkin'dir.

6) Enola Holmes

Dedektiflik filmlerinden olan Enole Holmes filmi de 2020 yılında gösterime girmiştir. En çok tavsiye edilen filmlerin arasında bulunan Enola Holmes filminin yönetmeni Harry Bradbeer'dır. Enola Holmes filmi ünlü dedektiflik filmi olan Sherlock Holmes'in kız kardeşinin filmdir. Film oldukça önemli detaylar içermekte olup 6.6 IMDb puanı bulunmaktadır.

7) Run

Son yıllarda gösterime girmiş Run filmi 6.7 IMDb puanı almıştır. Korku ve gerilim filmlerinden olan Run filmi özellikle 2020 yılında da en çok sevilen filmlerden olmuştur. Eğer gerilim tarzı filmleri izlemeyi seviyorsanız Run filmi tam da size göredir. Filmin başrolünde Sarah Paulson ve Kiera Allen yer almaktadır.

8) The Devil All The Time

Suç dram ve gerilim üçlemesinde çekilmiş bir diğer marvel filmi de The Devil All The Time filmidir. Oldukça beğenerek ve keyifle izleyeceğiniz bir film olan bu film 7.1 IMDb puanı bulunan filmlerdendir. Netflix platformunun örijinal içeriklerinden biri olan bu filmin yönetmeni Antonio Campos'dur.

9) Mulan

IMDb'de 5.5 puan alan Mulan filmi bir Disney filmidir. Mulan filmi bir Çin imparatorluğundaki Mulan adlı kızı anlatmaktadır. Aksiyon macera ve dram filmlerinden olan Mulan filminin başrolünde Yifei Liu ve Donnie Yen yer almaktadır. Film 2020 yılında gösterime girmiş en yeni filmlerden bir tanesidir. Niki Caro bu filmin yönetmenidir.

10) The Old Guard

6.7 IMDb puanı almayı başarmış olan bir diğer Netflix filmi de The Old Guard filmidir. 2020 yılında gösterime girmiş ve ülkemizden de pek çok kişi tarafından izlenmiş bir macera filmidir. The Old Guard filmi fantastik filmlerden bir tanesi olup filmin başrolünde Charlize Theron ve Kiki Layne yer almaktadır.

11) 21 Bridges

2020 yılında gösterime girmiş olan bir diğer filmdir. 21 Bridges filmi 6.6 IMDb puanı ile ön plana çıkmaktadır. Yönetmen Brian Kirk'in yer aldığı bu film bir aksiyon suç ve dram filmi olduğu bilinmektedir. Netflix platformunda yayınlanan bu film kullanıcıların da en sevdiği filmlerden birisi olmuştur.

12) Bad Education

Kötü eğitim olarak da Türkçe'ye çevrilen bir film olan Bad Education 2020 yılında izleyici karşısına çıkmıştır. Bu film kullanıcılar tarafından verilen oylarda 7.2 IMDb puanı almıştır. Filmin yönetmeni ise Cory Finley'dir. Biyografi suç ve komedi dram filmlerinden olan bu film mutlaka izlenmesi gereken filmler arasında yer alır.

13) Extraction

En yeni filmler listesindeki en iyi filmlerden biri olan Extraction filmi 2020 yılında gösterime girerek izleyicilerden 7.0 IMDb puanı almıştır. Aksiyon filmleri sevenler için bu film tam da onlara göredir. Başrol oyuncularında Chris Hemsworth ve Bryon Lerum gibi oyuncular yer alan Extraction filmi Hindistan'da geçen filmlerden bir tanesidir.

14) The Way Back

2020 yılında gösterime girmiş bir filmdir. Sinemaseverlerin uzun yıllardan beklediği filmlerden olan bu film Dram filmlerinden biridir. Filmin yönetmeni ise Gavin O Connor'dur. Bu film eski bir basketbolcunun hayatını anlatmaktadır. Filmin başrolünde Ben ffleck ve Janina Gavankar gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. 7.1 IMDb puanı almıştır.

15) The Invisible Man

Korku ve gerilim filmlerini sevenler için çok güzel bir filmle karşınızdayız. 7.3 gibi yüksek IMDb puanına sahip olan The insivible man filmi 2020 yılında gösterime girmiştir. Bu tarihte vizyona girmiş olan en güzel filmlerden biri olarak kabul edilir. Filmin yönetmeni Leigh Whannel ve başro oyuncusu Elisabeth Moss'dur.

16) Bad Boys For Life

2020 yılında vizyona girmiş olan bir Amerika Birleşik Devletleri yapımlı filmdir. 7.2 IMDb puanı yakalamış olan Bad Boys For Life filmi aksiyon ve komedi filmlerinden bir tanesidir. Oldukça başarılı bir Amerikan filmi olan Bad Boys For Life filmi izlenmeye değer bir filmdir. Will Smith başrol de yer almaktadır.

17) Onward

2020 yılında birçok animasyon filmi de gösterime girmiştir. O filmlerden olan Onward filmi de en yeni filmler arasında yer almıştır. 7.6 gibi yüksek IMDb puanına layık görülmüştür. Babalarını henüz daha küçük yaşlardan itibaren kaybetmiş olan iki kardeşin yaşam mücadelesini anlatan aksiyon ve macera dolu bir animasyon filmidir.

18) The Call Of The Wild

Doğa filmlerini seviyor musunuz? Özellikle ailecek oturup izleyebileceğiniz en güzel filmlerden birisi de The Call Of The Wild filmidir. Macera ve dram filmlerinden olan bu filmin yönetmeni Chris Sanders'dır. Mutlaka izlenmesi gereken bir yeni yapımlı filmlerdendir. 6.8 IMDb puanı vardır.

19) Glass

Glass filmi izleyici tarafından tam not almayı başarmış olan filmlerden bir tanesidir. Glass 7.7 IMDb puanı ile dikkat çeken filmlerden olmuştur. Gerilim ve fantastik film türünde çekilmiş film olan Glass filmi James McAvoy'un başrolde yer aldığı bir filmdir. Senaryosu itibari ile izlenmeye değer olan bu filmi siz de tavsiye edeceksiniz.

20) Aladdin

En yeni filmler listesinde yer alan Alaadin filmi 4.4 IMDb puanı bulunur. Macera ve Fantastik filmlerini izlemeyi sevenler için bu film son derecede güzel bir filmdir. Will Smith gibi usta oyuncular bu filmin başrolünde yer almaktadır. Alaaddinin sihirli lambası efsanesini canlandıran bu film izlenmeye değer bir filmdir.

21) The Great Hack

2019 yılında gösterime girmiş olan bir filmdir. 7.1 gibi yüksek IMDb puanına sahip olan The Great Hack filmi izlenmeye değer olan bir filmdir. Film ilk olarak Netflix platformunda yayınlanmış ve burada yayınlanmış olan en güzel yapımlardan bir tanesi olmuştur. İnternet ile birlikte dünyanın nasıl bir hal aldığını anlatan çok güzel bir filmdir.

22) Us

Us filmi gerilim korku filmlerinden bir tanesidir. Oldukça başarılı bir korku filmi olan Us filmi 2019 yılında gösterime girmiş en yeni filmlerdendir. 7.1 IMDb pnı almayı başarmış olan Us filmi korku filmi sevenlerin mutlaka seyretmesi gereken bir filmdir.

23) Polar

6.3 IMDb puanı bulunan Polar filmi de film severlerin en çok tavsiye ettiği filmlerden bir tanesidir. Polar filmi mutlaka izlenmesi gereken bir filmdir. Özellikle suç ve aksiyon filmlerini izlemeyi sevenler için en yeni filmlerden bir tanesidir. Polar filminin çok da güzel bir senaryosu bulunmaktadır. Duncan adlı karakter filmin başrolündedir. En iyi suikastçılardan bir tanesidir.

24) Close

Savaş filmlerini izlemeyi sevenler için en güzel filmlerden biri Close filmidir. Close filmi 5.6 IMDb puanına sahiptir. Aksiyon ve savaş filmlerinden olan Close filminde Sam adlı karakter yer almaktadır. Terörle mücadele eden Sam aksiyon dolu dakikalar yaşayacaktır. Bir Netflix platformu dizisi olan Close filmi mutlaka izlenmelidir.

25) The Irishman

The Irishman filmi de yine bir Netflix platformuna özgü bir filmdir. Biyografi ve suç film türünde çekilmiştir. Al Pacino ve Robert De Niro gibi usta oyuncuların bulunduğu bu film izlenmeye değer ve paylaşılması gereken bir filmdir. Amerikan filmleri arasında son yıllarda ki en güzel filmlerden biridir. 7.2 IMD puanı vardır.

26) I am Mother

Son yıllarda gösterime girmiş en yeni filmlerden biri de I am mother filmidir. 6.8 kullanıcı IMDb puanına sahip olan bu film dram ve korku film kategorisinde çekilmiştir. 2019 yılının en çok sevilen korku filmlerinden bir tanesi olmuştur. Netflix platformunda yayınlanmış bir filmdir.

27) The Silence

The Silence filmi de korku ve gerilim türünde ki filmlerden bir tanesidir. Filmin başrolünde Miranda Otto ve Stanley Tucci yer almaktadır. Eğer korku filmlerini izlemeyi seviyorsanız Netflix platformuna özgü hazırlanmış olan bu filmi sizler de izleyerek korku dolu anlar yaşayabilirsiniz. Netflix'de bulabileceğiniz en güzel korku filmleri arasındadır. 5.2 IMDb puanı vardır.

28) Long Shot

Romantik komedi türünde çekilmiş olan Amerika Birleşik Devletleri yapımlı bir filmdir. Long Shot filmi 7.0 IMDb puanı almıştır. İşsiz ve gazeteci olan bir adamın çapkınlık hikayelerini anlatmaktadır. Bu kişi aynı zamanda Amerika'da başkanlık koltuğuna oturmak için yoğun bir çaba sarfetmekte iken birden çocukluk aşkına rastlar.

29) The Last Laugh

2019 yılında gösterime girmiş olan oldukça keyifli bir filmdir. The Last Laugh filmi 5.6 IMDb puanı ile dikkat çekmektedir. Netflix platformunda yayınlanan en beğenilen eserlerden olan The Last Laugh filmi Türkçe'ye son kahkaha olarak geçmektedir. Komedi türünde izleyebileceğiniz en güzel filmlerden biridir.

30) Fyre

En yeni filmlerden olan Fyre filmi de izlenmeye değer olan izleyici tarafından tam not alan bir filmdir. 2019 yılında gösterime girmiş bu film 7.3 puan almayı da başarmıştır. Filmin yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen olan Chris Smith oturmaktadır. Müzik ve arşiv türünde çekilmiş olan bu film Netflix paltformunda da yayınlanmıştır.

31) Dumbo

Dünya'nın en sevilen hayvanlarından olan fili canlandıran Dumbo filmi son derecede keyifli bir filmdir. 6.4 gibi yüksek puan alan Dumbo filmi ailecek izleyebileceğiniz çok güzel bir yabancı yapımlı filmdir. Fantastik ve macera filmlerinden olan Dumbo filmi hem eğlenceli hem de düşündürücü bir filmdir. Fİlmin yönetmeni ise Tim Burton'dır.

32) Paddleton

2019 yılında gösterime girmiş olan bu film o senede çıkan en güzel filmlerden bir tanesi olmuştur. Paddleton filmi 7.2 gibi yüksek IMDb puanı almayı da başarmıştır. Netflix paltformu için özel olarak hazırlanan bu film komedi ve dram filmlerinden olarak bilinmektedir. Kanser teşhisi konulan yaşlı bir amcanın hayatını anlatan bir filmdir.

33) El Hoyo

Netflix platformu için yayınlanan bu film olan El Hoyo filmi de tüyleri diken diken edecek olan bir filmdir. 7.0 IMDb puanı olan bu film başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyiciyi adeta ekrana kilitlemektedir. 2019 yılında çıkan bu film izleyicilerinde en çok sevdiği filmlerden bir tanesi olmuştur.

34) Parazit

Park ailesi tam bir parazit ailedir. 2019 yılında gösterime giren bu film sizleri bambaşka bir dünyaya götüreceğinden emin olabilirsiniz. Parazit filmi 8.6 gibi yüksek IMDb puanı ile dikkat çekmiştir. Düşük bütçe ile yüksek gelir elde etmiş olan parazit filmi şans faktörünü de ön planda tutan çok keyifli bir filmdir.

35) Ayla

Sırada bir yerli yapım var. En yeni filmlerden olan Ayla filmi Türkiye'de Oscar'a aday olmuş filmlerden bir tanesidir. Ayla filmi 2018 yılında gösterime girmiştir. Kore savaşına katılan bir askerin evlatlık edindiği bir çocuğun hikayesini anlatan Ayla filmi oldukça duygu yüklü ve dram içeren filmlerden bir tanesidir.

36) A Separation

İran yapımlı bir film olan A separation filmi de Oscar'a aday gösterilen en yeni filmlerden bir tanesidir. Bu film 8.3 gibi yüksek IMDb puanı almayı başarmıştır. Film Netflix platformunda bulunmamaktadır. Dram yüklü olan bu film kullanıcılar tarafından da en sevilen filmler arasında yer almıştır. Film 2 saat 3 dakikadır.

37) Room

Son yılların en güzel filmlerinden olan Room filmi de bir annenin bir çocuğa kavuşma hikayesini anlatmaktadır. Bu film aynı zamanda Emma Donoghue adlı yazarın romanından uyarlanmış olan çok güzel bir filmdir. Netflix platformunda da yer alan bu dizi 8.1 gibi yüksek IMDb puanı almayı başarmıştır.

38) Black Swan

Mutlaka izlemeniz gereken filmlerden olan Black Swan filmi son yıllarda ki en güzel en yeni filmlerden bir tanesidir. Black Swan filmi 8.0 gibi yüksek bir IMdb puanı toplamayı başarmıştır. Psikolojik ve gerilim filmlerinden olan bu film 1 saat 50 dakika sürmektedir. Oldukça keyifle izleyebileceğiniz bir filmdir.

39) Honeyland

Honeyland filminin yönetmenlik koltuğunda Tamara Kotevska oturmaktadır. Makedonya'da çekilmiş olan bu film Türk köyünde yaşayan Hatice adlı bir karakterin üzerinden gitmektedir. Belgesel tadında izleyebileceğiniz bu film 8.0 gibi kullanıcıların en sevdiği filmlerden bir tanesi olmuştur. Bu film aynı zamanda iki kez Oscar adaylığı almış olan bir filmdir.

40) Dunkirk

Savaş ve dram filmleri izlemeyi sevenler için en güzel filmlerden birisi de Dunkrik filmidir. Netflix paltformu için özel olarak hazırlanan bu film 1 saat 46 dakikadır. Filmin yönetmenliğinde ise yine usta yönetmen Christopher Nolan oturmaktadır. İkinci dünya savaşını konu edinen bir film olan Dunkirk izlemeniz gereken bir filmdir. Bu film kullanıcılar tarafında da 7.9 gibi yüksek bir puana layık görüldü.