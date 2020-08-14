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14.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Engelsiz Filmler Festivali online

Engelsiz Filmler Festivali, 8’inci yılında Türkiye’deki sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Engelsiz Filmler Festivali online

Pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak 12-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ‘normali ararken’ teması çerçevesinde pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürecek. Festival, Türkiye ve dünya sinemasından öne çıkan 50’ye yakın film, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak izleyiciye sunacak. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra, film ekipleri ve aktivistlerle söyleşiler de yapılacak. 

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