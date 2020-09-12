Engelsiz Filmler Festivali’nde dünyadan filmler

Festival’in “Dünyadan” seçkisinde bu yıl; yönetmenler Emma de Swaef ile Marc James Roels’in 2019 Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali Ulusal Yarışma Grand Prix’li, 19. yüzyıl sonlarında bir Afrika sömürgesinde geçen ve dertli bir kral, lüks bir otelde çalışan orta yaşlı bir Pigme, seyahate çıkmış başarısız bir iş adamı, kayıp bir hamal ve genç bir asker kaçağının hikayesini anlatan antolojik filmi “Bu Enfes Pasta!” (This Magnificent Cake!/Ce Magnifique Gâteau!) ve Jan Komasa’nın ıslahevinde yaşadığı ruhsal dönüşümle rahip olmaya karar veren 20 yaşında bir gencin sahip olduğu sabıka kaydının bu hayale engel olması yüzünden yaşadıklarını konu edinen 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film ödülü adaylarından “İsa’nın Bedeni” (Corpus Christi/Boze Cialo) sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Orijinal Dil seçeneğinin yanı sıra göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile de izlenebilecek.



Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.