Eski kadro yeni ‘Çığlık’ta

Wes Craven’in yönettiği ilk filmin kadrosunda yer alan Neve Campbell, David Arquette ve Courteney Cox, yeni filmin de oyuncu kadrosunda yer alacak. “Scream 5”in 14 Ocak 2022’de vizyona girmesi planlanıyor. Bloody Disgusting’in özel haberine göre “Scream 5”in kadrosuna Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Kyle Gallner ve Jasmin Savoy da dâhil oldu. Filmin yönetmenleri ise Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett olarak açıklandı.



