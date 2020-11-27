Ev konserlerine +1

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve dört hafta süren +1 FEST buluşmalarının ikinci performansı Türkiye’nin sevilen gruplarından Duman tarafından gerçekleştirilecek. Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, 3 Aralık Perşembe akşamı sevenleriyle buluşacak. Serinin üçüncü konseri, Adamlar ile 10 Aralık Perşembe akşamı yine@artibir Instagram hesabından canlı gerçekleşecek. +1 FEST canlı konserleri, 17 Aralık’ta Pentagram konseriyle tamamlanacak.